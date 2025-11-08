Laura Benschop, vrouw Davy Klaassen, deelt nare gewoonte: Ajax-fans reageren massaal

Laura Benschop, de vrouw van Ajax-voetballer , heeft vrijdag een opmerkelijke struggle uit haar privéleven gedeeld op TikTok. Voordat de influencer gaat slapen, controleert ze iedere nacht haar profielen op social media om te kijken of ze niet per ongeluk iets heeft gepost. Dat zorgt regelmatig voor irritaties bij Klaassen.

Benschop is populair op TikTok en heeft ruim 75.000 volgers. Ze plaatst vrijwel dagelijks video’s, onder meer over hoe ze zich voorbereidt op wedstrijddagen van haar partner. Vrijdag kwam Benschop met een opvallende vraag aan haar volgers: “Ik wil even weten of ik de enige ben”, begint ze haar verhaal.

“Als ik ga slapen, open ik TikTok en scroll ik op mijn profiel naar beneden om te checken of ik niet per ongeluk iets heb geplaatst. Dit betekent niet dat ik ‘even’ twee keer hoef te scrollen, maar soms ben ik wel vijf minuten bezig… hetzelfde met Instagram”, vertelt Benschop over haar gewoonte. Ook Klaassen stoort zich er weleens aan: “Het is zó erg dat Davy soms zegt: kappen nu”, aldus de influencer.

De video van Benschop gaat inmiddels rond op X, waar veel Ajax-fans cynisch en verbaasd reageren: “Mocht Davy Klaassen onderpresteren bij Ajax (geen idee), oordeel dan niet te hard”, schrijft iemand met gevoel voor sarcasme. Een ander reageert: “Davy moet maar hopen dat Ajax voortaan lange trainingskampen heeft.”