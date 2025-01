Davy Klaassen en Laura Benschop huren zaal in Koninklijk Theater Tuschinski af

en Laura Benschop hebben onlangs nog eens nagenoten van hun bruiloft. De middenvelder van Ajax en zijn vrouw huurden een zaal in Koninklijk Theater Tuschinski (Amsterdam) af voor een viewing party van hun bruiloftvideo.

Klaassen trad afgelopen zomer in Toscane in het huwelijk met Benschop, die hij al kent sinds zijn middelbareschooltijd. Ze huurden voor de bruiloft een professionele videograaf in, die er een mooi geheel van maakte. De uiteindelijke video werd door Klaassen en Benschop getoond aan de gasten die ook bij de bruiloft in Toscane waren.

In een video op TikTok toont Benschop zichzelf terwijl ze zich voorbereidt op de viewing party. “Wat dat inhoudt is dat we de video van onze wedding gaan laten zien aan de gasten die er waren. Het leuke is dat het ook voor Davy en mij de eerste keer is dat we deze video zien. Het enige wat we hebben gezien, is wat we op Instagram hebben gepost. Dat was een korte video van de bruiloft. Dit is echt de lange versie."

Benschop maakte in september bekend in verwachting te zijn van haar eerste kind. Eind oktober lieten ze weten dat het een meisje wordt.

