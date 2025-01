Laura Benschop (vrouw Davy Klaassen) deelt grote metamorfose: 'Prachtig, vrouwelijker kan niet'

Ajax-middenvelder mag zich verheugen op de geboorte van zijn eerste kind. Zijn vrouw Laura Benschop laat in een video op TikTok blijken dat de zwangerschap vergevorderd is.

Op oudejaarsdag deelde Benschop een video waarop te zien is dat haar buik behoorlijk is gegroeid. Ze filmt eerst haar lichaam aan het begin van 2024 en daarna laat ze zien hoe ze er nu uitziet. “Ik dacht dat 2024 niet beter kon worden”, schrijft ze bij de video.

De volgers van Benschop vinden de metamorfose prachtig. "Je bent prachtig. En vrouwelijker dan nu kan echt niet", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Zo mooi ben je", vindt een andere volger. Ook zijn er positieve reacties te lezen van Roos de Back (vriendin van Jurriën Timber) en Noa van der Bij (vriendin van Cody Gakpo).

Klaassen en Benschop maakten in september bekend hun eerste kindje te verwachten. Eind oktober lieten ze weten dat het een meisje wordt. Klaassen trad afgelopen zomer in Toscane in het huwelijk met Benschop, die hij al kent sinds zijn middelbare schooltijd.

