Davy en Laura Klaassen komen vlak na terugkeer in Amsterdam met nóg mooier nieuws

en zijn vrouw Laura komen vlak na hun terugkeer in Amsterdam met heuglijk nieuws: het pasgetrouwde stel verwacht hun eerste kindje. De middenvelder van Ajax en zijn vrouw maken de zwangerschap bekend met een filmpje op Instagram.

Klaassen trad afgelopen zomer in Toscane in het huwelijk met Laura, die hij al kent sinds zijn middelbare schooltijd. Het stel woonde het afgelopen jaar in Milaan, waar de middenvelder na zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2023 onderdak vond bij Internazionale. Afgelopen zomer werd het contract van Klaassen ontbonden, waarop hij vorige week opnieuw een contract in de Johan Cruijff ArenA ondertekende.

Vorige week woensdag maakte Klaassen als invaller tegen Fortuna Sittard zijn rentree voor het publiek dat hij een jaar eerder nog vaarwel had gezegd. Hoewel hij bij de eclatante 5-0 zege niet tot scoren kwam, sloten de fans hem gelijk weer in het hart en werd Klaassen zelfs tot Man of the Match uitgeroepen. Afgelopen weekend was daar uit bij Go Ahead Eagles dan wél zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer, waarmee Klaassen de eindstand op 1-1 bepaalde en later goed wegkwam met een handsbal in eigen zestien die tot verbazing van velen niet met een penalty werd bestraft.

Het zijn dus gelukkige tijden in huize-Klaassen, dat binnenkort overspoeld gaat worden met wiegjes, luiers, babykleertjes, kruikjes en kinderwagens. In het Instagram-filmpje waarin de zwangerschap van Laura wordt aangekondigd, speelt Klaassen een stukje van zijn huwelijkse geloften af. "Mocht het krijgen van kinderen ons gegund zijn, dan weet ik zeker dat je de beste moeder zal zijn. Ik kan niet wachten om dat mee te maken." Binnenkort is het dus zover: "Ik ben zó blij dat we binnenkort ons eerste kindje verwachten", aldus Klaassen.

