Zeer opmerkelijke Man of the Match bij Ajax - Fortuna Sittard

is woensdagavond in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard uitgeroepen tot Man of the Match. De middenvelder maakte al vroeg in de tweede helft zijn rentree en kwam vervolgens niet echt in het spel voor, maar de stadionomroeper riep in de slotfase toch écht zijn naam om.

Klaassen verscheen vorige week op het trainingsveld van Ajax. Het was in eerste instantie de bedoeling dat hij alleen zou meetrainen om zijn conditie op peil te houden in de zoektocht naar een nieuwe werkgever, maar trainer Francesco Farioli raakte dusdanig snel overtuigd van de waarde van Klaassen dat hij hem definitief bij de selectie wilde hebben. Dat werd snel geregeld. Klaassen zette dinsdag zijn handtekening onder een contract voor één seizoen en is dus begonnen aan zijn derde periode in de Amsterdamse hoofdmacht.

Klaassen behoorde woensdagavond al meteen tot de wedstrijdselectie en kwam een paar minuten na de rust binnen de lijnen. De middenvelder werd in de slotfase van de eerste helft tijdens zijn warming-up al getrakteerd op een staande ovatie. Dat was bij zijn rentree in Ajax-shirt niet anders en in de slotfase klonk er opnieuw luid applaus toen hij werd verkozen tot Man of the Match. Ajax boekte een eenvoudige 5-0 overwinning op Fortuna Sittard. Klaassen was niet trefzeker en had er zeker geen belangrijk aandeel in, maar mag na afloop dus wel een award in ontvangst nemen.

