Van Hanegem geeft Davy Klaassen gelijk: 'Dat klinkt gek, want Ajax was tenenkrommend'

Willem van Hanegem is het eens met de uitspraken die zaterdagavond deed over Ajax, dat even eerder met 1-1 gelijkgespeeld had bij Go Ahead Eagles. De teruggekeerde middenvelder, die persoonlijk verantwoordelijk was voor de gelijkmaker in Deventer, wilde niets weten van een 'tussenjaar' in Amsterdam en stelde dat Ajax meer in de mars heeft dan de derde plaats die het door een aantal analisten wordt toegedicht.

Klaassen reageerde voor de camera's van ESPN op een opmerking van verslaggever Cristian Willaert: "Tussenjaar? Dat vind ik echt… Dat kan niet", weersprak de 31-jarige middenvelder de journalist. "Dat kan bij geen enkele club, maar zeker niet bij Ajax. Ik denk dat er heel veel rek in zit. Ik denk dat je ziet dat er een stijgende lijn is. Die (analisten, red.) mogen dat zeggen. Ik geloof alleen dat wij meer kunnen dan dat. Het is aan ons om dat elke drie dagen te laten zien dat we dat ook echt kunnen", aldus Klaassen.

In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft Van Hanegem dat Klaassen een speler is die Ajax 'wel kan gebruiken'. "Op tijd in het zestienmetergebied en koppen of schieten, dat is zijn specialiteit", weet De Kromme. Bovendien kan het Feyenoord-icoon zich vinden in bovenstaande uitspraken van Klaassen: "Er zit meer in, denkt Klaassen. En ik denk dat ook. Dat klinkt gek, want hoe Ajax in Deventer tegen Go Ahead Eagles voor de dag kwam, was tenenkrommend. Maar je denkt toch dat uit veel spelers echt wel wat te halen valt, ook door die kleine druktemaker uit Italië (trainer Francesco Farioli, red.). Daarnaast spat het er bij de concurrentie in de eredivisie ook niet vanaf", aldus Van Hanegem.

Van Hanegem niet onder de indruk van Feyenoord: 'Zie niets dat lijkt op vorige seizoenen'

Desondanks denkt Van Hanegem dat PSV, dat zondag de zesde zege uit evenzoveel Eredivisiduels uit het vuur sleepte bij Fortuna Sittard, de landstitel van vorig seizoen zal gaan prolongeren. Van 'zijn' Feyenoord, dat in De Kuip met 2-0 te sterk was voor NAC Breda, was de 80-jarige oud-international minder onder de indruk. "Ook tegen NAC zag je nauwelijks een fatsoenlijke aanval. Ja, Hwang en Timber zijn goed, maar ik zie verder niets dat lijkt op de vorige seizoenen. Wie denkt dat 2-0 winnen de ommekeer is, vergist zich", luidt het oordeel van Van Hanegem.

