Been nog niet overtuigd: 'Of zij überhaupt ooit het niveau van Feyenoord gaan halen is een groot vraagteken'

Mario Been en Danny Koevermans zijn na afloop van de 2-0 zege van Feyenoord op NAC Breda eensgezind: het hield bepaald niet over met de Rotterdammers. In de nabespreking op ESPN vraagt voormalig Feyenoord-speler én -trainer Been zich zelfs hardop af of een aantal spelers het gewenste niveau wel heeft.

Presentator Jan Joost van Gangelen vond het opvallend dat de meegereisde NAC-supporters zondagmiddag 'eigenlijk de hele wedstrijd' goed te horen waren in De Kuip. Been beaamt: "Dat zegt ook iets over de manier van spelen van Feyenoord, natuurlijk. Dat ze niet in staat waren om het publiek, het zat weer helemaal vol, om dat achter de ploeg te krijgen. Dat moet je verdienen, dat moet je afdwingen. Dat is wel het minste wat Feyenoord heeft gedaan."

"De ontlading bij de tweede goal, dat zegt genoeg over de vorm en over hoe het elftal zich voelt op dit moment", vervolgt Been. "Dat het heel matig gaat en heel moeizaam. Dat het elftal niet bij machte is om een ploeg als NAC in eigen huis weg te spelen." Koevermans haakt in: "Het is stroperig, het is traag, geen diepteloopjes. Ze komen niet achter de laatste lijn, waardoor er ook weinig kansen gecreëerd worden. Ik denk dat ze blij mogen zijn dat NAC vandaag de tegenstander was", aldus de oud-spits van onder meer AZ en PSV.

Been: 'Vraagteken of zij het niveau van Feyenoord gaan halen'

Been zag dat de zege op de Brabanders 'niet bepaald met sprankelend voetbal' tot stand kwam. "Dat verwacht ik ook niet 1-2-3, dat dat weer terugkomt", zegt de analist. Dat heeft vooral te maken met de spelersgroep die trainer Brian Priske tot zijn beschikking heeft: "Het maakt ook niet uit wie er nou in komt, de ene is niet veel beter dan de andere. Het is gewoon heel erg moeizaam." De analyse wordt vervolgens onderbroken door een interview met aanvoerder Quinten Timber. Als die de ESPN-desk weer verlaten heeft, zegt Been nog: "Ik begrijp dat er heel veel spelers ingepast moeten worden. Maar of die ooit het niveau dat we willen bij Feyenoord gaan halen, dat is een heel groot vraagteken. Dat zullen we moeten afwachten."