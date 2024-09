Feyenoord pakt broodnodige zege op NAC maar verliest topschutter Giménez

Feyenoord heeft op zondagmiddag met 2-0 van NAC Breda gewonnen. De winnaar van de Johan Cruijff Schaal kende een relatief zorgeloze middag in de eigen vesting. Niet helemaal zonder problemen, want spits Santiago Giménez viel tijdens de wedstrijd geblesseerd uit. Zijn vervanger brak de ban in de eerste helft. Quinten Timber liet later optekenen voor de 2-0.

Na de behoorlijke oorwassing van afgelopen midweek was Feyenoord gebrand op een goed resultaat tegen NAC Breda. Een paar dagen geleden werd er nog met 0-4 op het eigen veld van Bayer Leverkusen verloren. Ook in de Eredivisie had Feyenoord al even niet gewonnen. Er werd namelijk gelijkgespeeld tegen FC Groningen en Sparta Rotterdam. De laatste overwinning was tegen PEC Zwolle, waar er met 1-5 gewonnen werd in Overijssel.

Voorafgaand aan het zondagmiddagduel stond Feyenoord op zes punten. Zoals gezegd werd er alleen van Zwolle gewonnen. NAC Breda stond voor de partij in Zuid-Holland ook op zes behaalde punten uit vijf wedstrijden. De Brabanders wisten in het eigen Rat Verlegh Stadion op knappe wijze van Ajax te winnen door een late goal van Jan van den Bergh.

In het eerste kwartier was het alleen maar Feyenoord wat de klok sloeg. Een heuse schiettent werd er geopend op het doel van Daniel Bielica. Kansen kwamen van Santiago Gimenez, Quinten Timber, Gijs Smal, Thomas Beelen en Ibrahim Osman, de negentienjarige Ghanees. Een vervelend beeld voor de Feyenoord-supporters in de 27ste minuut van de wedstrijd: Gimenez ging neer langs de zijlijn met een blessure aan zijn hamstring.

Zijn vervanger, Ayase Ueda, kopte enkele minuten later de openingsgoal tegen de touwen. Toen Feyenoord eenmaal met 1-0 voorstond deden de Rotterdammers het meer rustig aan. Oefenmeester Brian Priske zag een handsbal bij een NAC-speler en wees de vierde man daarop terecht, maar de Deen kreeg een gele prent voor deze actie. De spelers gingen aan de thee met een 1-0 tussenstand in het zuiden van Rotterdam.

Feyenoord schoot meteen uit de startblokken in het tweede bedrijf van de wedstrijd. Ueda en Igor Paixao haalden hard uit, maar beide inzetten verdwenen niet achter keeper Bielica. Richting de zestigste minuut ging NAC steeds meer aanvallen. Het doel van Wellenreuther werd echter niet écht onder vuur genomen. Toch bleef de ploeg van Priske de bovenliggende partij. In de 73ste minuut kwam de bal op de hand van Leo Greiml, waardoor de thuisploeg een penalty kreeg. Quinten Timber ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje. Een relatief eenvoudige overwinning voor Feyenoord in eigen huis.