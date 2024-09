PSV heeft het één helft moeilijk maar blijft dankzij Tillman zonder puntverlies in de Eredivisie

Regerend landskampioen PSV is ook na zes speelronden nog altijd zonder puntverlies in de Eredivisie. Fortuna Sittard maakte het de ploeg van Peter Bosz zondag één helft heel lastig in Limburg, maar stond uiteindelijk met lege handen: 1-3. groeide uit tot de grote man aan Eindhovense zijde door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Aanwinst Rick Karsdorp en maakte in de tweede helft zijn eerste speelminuten in het shirt van PSV.

De ‘Zitterd Wizard’ kwam in de openingsfase van het duel niet in het stuk voor, want de thuisploeg was in eerste instantie niet van plan om te voetballen. De eigen helft en de doelmond werd vakkundig dichtgemetseld, terwijl veroverde ballen hard weggepoeierd werden of binnen één of twee balcontacten verloren gingen. De sfeer bij het Sittardse publiek bleef desondanks onverminderd goed: de ‘Fernando Ricksen’-side bleef met luid gezang achter hun ploeg staan, die ter ere van de overleden back in een speciaal shirt speelde. Net als hij toonde de ploeg van Danny Buijs in de duels de nodige inzet, waarbij het soms over de schreef ging.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vink ziet PSV'er verzaken in Sittard: 'Begrijp heel goed dat Luuk de Jong boos is'

De bezoekers kwamen daarentegen enigszins tam voor de dag. Het baltempo van de zeer dominante ‘Lampen’ was veelal te laag om de kleine ruimtes effectief te bespelen, maar ook de handelingssnelheid liet soms te wensen over. Een paar versnellingen zorgden voor dreiging, maar de acties van Johan Bakayoko slaagden weinig en het strafschopgebied van de Fortunezen leek als een muur te fungeren voor PSV. Slechts eenmaal wist de ploeg daar doorheen te breken met een lange bal van Jerdy Schouten, maar het acrobatische schot van Luuk de Jong was een eenvoudige prooi voor Mattijs Branderhorst.

Uiteindelijk bracht een spelhervatting echter de gewilde openingstreffer. Uit een corner kopte Ryan Flamingo tegen het lichaam van Syb van Ottele aan, maar vervolgens stond Tillman op de juiste plek om de bal in het dak van het doel te schieten. Via Guus Til was de thuisploeg even later dicht bij een tweede treffer, maar na zijn poging verzuimden de Eindhovenaren om de ingeslagen weg voort te zetten. Hoewel ze nog steeds het leeuwendeel van het balbezit hadden, kwam de Limburgse tegenstander ondertussen steeds meer aan voetballen toe. Een gevaarlijke steekpass van Ivo Pinto miste de bestemming op een haar na, terwijl Bullaude na een handige draaibeweging tot de eerste schotpoging van de thuisploeg kwam.

Zijn poging miste het doel, maar leverde wel een corner op. De trap van Halilovic belandde bij de tweede paal, waar de Argentijnse middenvelder uit de rug van Olivier Boscagli opdook en de 1-1 aantekende. Terwijl PSV steeds slordiger werd en verscheidene passes kansloos over de zij- en achterlijn zag verdwijnen, werd de Feyenoord-huurling steeds bedrijviger. De Eindhovenaren bleven nog steeds de baas, maar konden niet voorkomen dat Bullaude na een goede rush nog een aardige mogelijkheid creëerde. In de tweede helft waren de gevaarlijke momenten van de thuisploeg op een hand te tellen, want na een waarschijnlijke donderspeech van Peter Bosz trok PSV de teugels weer stevig aan.

Het leverde in eerste instantie echter niet het gewenste resultaat op. Fortuna werd ver teruggedrongen en de vleugels werden veelvuldig bereikt, maar de thuisploeg kon zich geen weg vinden door het drukke strafschopgebied van Fortuna. Uiteindelijk was er dan ook een spelhervatting voor nodig om tot een treffer te komen. Opnieuw was Tillman de doelpuntenmaker, ditmaal met een heerlijke vrije trap in de linkerhoek. Even later tekende De Jong voor de 3-1 toen hij de rebound van een schot van Ismaël Saibari eenvoudig binnentikte.

Dat betekende niet dat Fortuna toen niets meer probeerde. Ante Ergec had na een goede draaibeweging al snel de aansluitingstreffer op de schoen, maar de 34-jarige spits schoot de bal recht op Walter Benítez af. Vervolgens kon de thuisploeg ondanks de nodige pogingen geen vuist meer maken, terwijl PSV het op een grote kans voor invaller Noa Lang na voor gezien hield. Peter Bosz hield Perisic de gehele wedstrijd op de bank, en zal voor de komende Champions League-duels flink aan het werk moeten met zijn ploeg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV houdt groot nieuws intern 'zeer klein'

"Zelfs de persafdeling van PSV was niet op de hoogte", zo klinkt het na groot nieuws uit Eindhoven.