Vink ziet PSV'er verzaken in Sittard: 'Begrijp heel goed dat Luuk de Jong boos is'

Marciano Vink is niet onder de indruk van het spel van PSV, dat zondagmiddag halverwege tegen een 1-1 gelijke stand aankijkt in het uitduel bij Fortuna Sittard. Malik Tillman zette de regerend kampioen nog wel op voorsprong, maar de Limburgers kwamen na een halfuur spelen uit een hoekschop via Feyenoord-huurling langszij. was de Argentijn daarbij helemaal kwijt, zag Vink.

"Je zag het al vanaf het eerste moment, dat Fortuna er bovenop zit", zegt Vink in de rustanalyse bij ESPN. "Ze hadden gewoon een heel goed verdedigend plan, waarbij ze Joey Veerman probeerden uit te schakelen. En Jerdy Schouten die dan tegen Alen Halilovic oploopt en Rosier die dan Til oppakt. Als je daar de angel uithaalt, dan wordt het voor PSV qua voetbal steeds lastiger wordt."

De oplossing ligt volgens Vink op de flanken: "Je verwacht in principe dat Johan Bakayoko en Tillman het dan moeten doen, maar ook die geven niet thuis. Ik zie voorzetten van Tillman ver bij de tweede paal over de achterlijn gaan, Bakayoko die op het middenveld een bal knullig verliest... PSV zit er totaal niet in", concludeert de oud-international.

"Na de 0-1 werd het alleen maar slechter, nonchalanter en misschien wel gemakzuchtiger", vervolgt Vink, die de gelijkmaker als voorbeeld geeft. "Dit is een moment waarbij je ziet dat ze totaal niet scherp zijn. Boscagli kijkt en kijkt naar Bullaude en die is eigenlijk veel te laat. Je moet een bal aanvallen en je laat Bullaude gewoon voor je komen." De tegentreffer leidde tot frustraties bij spits Luuk de Jong: "De boosheid van De Jong begrijp ik wel", zegt Vink. "Die was zijn team aan het oppeppen. Hij speelt zelf óók niet geweldig, maar de aanvoer is er niet. Hij moet sprints trekken van veertig, vijftig meter, waar niet zijn kracht ligt. Dus PSV is totaal niet in de wedstrijd, maar dat hebben ze eigenlijk zelf gedaan", concludeert Vink.

