Transfer lonkt voor sterkhouder PSV: ‘Nu ben ik voor meer clubs interessant’

hoopte deze zomer te vertrekken bij PSV, maar de Eindhovenaren hielden hem aan zijn aflopende contract. De verdediger heeft de knop inmiddels omgezet, maar baalt wel van de houding van de regerend landskampioen.

Half augustus meldde Brighton & Hove Albion zich bij PSV voor Boscagli. De mandekker, die over een aflopend contract beschikt, had wel oren naar de overstap, maar de Engelsen voldeden niet aan de eisen van PSV. Dat zorgde voor grote teleurstelling bij de Monegask. “Het handelen van de club kwam voor mijn gevoel niet overeen met het gesprek dat ik daarvoor met ze had gehad”, legt hij uit in gesprek met de Volkskrant. Boscagli had namelijk aangegeven dat hij zijn contract wel zou verlengen als er deze zomer geen club kwam waar hij naartoe wilde, omdat hij graag zag dat PSV aan hem zou verdienen.

Door de houding van PSV ten opzichte van zijn transfer naar Brighton, is het plan voor Boscagli wat dat betreft veranderd. “Ik wil dit seizoen gebruiken om mezelf te laten zien en ervoor te zorgen dat ik de beste ben”, is de verdediger strijdvaardig. “Nu ik komende zomer transfervrij ben, ben ik voor meer clubs interessant.” Hij is dus niet meer van plan zijn verbintenis te verlengen? “Zeg nooit nooit, maar op dit moment niet, nee.”

Knop ging om bij Boscagli

Hoewel hij heel graag wilde vertrekken bij PSV, heeft Boscagli besloten om, in tegenstelling tot Jordan Teze, niet te gaan muiten. “Ik weet dat het soms kan helpen in de voetballerij, maar het past niet bij mijn karakter”, legt hij uit. Daarnaast vond hij dat hij het met alle blessures en vertrokken spelers niet kon maken richting de club. Uiteindelijk kwam zijn transfer er dus niet, wat de eerste wedstrijd wel door zijn gedachten bleef gaan. “Maar daarna heb ik de knop omgezet en tegen mezelf gezegd: Het heeft geen zin om stampij te maken of boos te zijn. Daar benadeel je zowel de club als jezelf mee.”

