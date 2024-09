Bosz en nóg iemand krijgen er na Juventus - PSV flink van langs: ‘Over hem hoeven we het niet te hebben’

Henk Spaan is drie dagen na het ontluisterende begin van PSV in de Champions League op bezoek bij Juventus erg kritisch op Peter Bosz. De regerend kampioen van Nederland kwam er in de eerste wedstrijd in de competitiefase van het miljardenbal geen moment aan te pas en dat is volgens Spaan ook voor een (groot) deel te wijten aan de hoofdtrainer. Volgens Spaan had Bosz zijn spelers veel beter moeten instrueren.

Spaan begint zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool nog over Feyenoord. De Rotterdammers hoopten het twee dagen na de kansloze nederlaag van PSV in Turijn beter te doen dan de binnenlandse concurrent, maar leden in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen eveneens een grote nederlaag. “Feyenoord was gewoon te slecht voor Leverkusen, 0-4 het hoogst haalbare resultaat tegen een van talent bulkende tegenstander die niet eens voluit ging”, zo leest het. Voor PSV is Bosz nog wat harder. “PSV daarentegen schoot tegen Juventus tactisch tekort. Volgens Van Basten hadden de spelers het probleem in het veld moeten oplossen. Het was te veel gevraagd van dit elftal.”

Kritiek op Bosz

Spaan had meer verwacht van Bosz. “Hij zei dat rechtsback Ledezma door teamgenoten in de steek was gelaten. En de trainer dan? Had die zijn elftal niet anders/beter moeten neerzetten en voorbereiden?”, zo vraagt Spaan zich af. De columnist richt zich ook even tot technisch directeur Earnest Stewart. “Over hem hoeven we het niet te hebben. Het is overduidelijk dat je met deze rechtsback geen Europese (sub)topper aan kunt”, zo klinkt het. Daarmee krijgt Stewart het verwijt dat hij de selectie van PSV niet voldoende heeft versterkt om de strijd aan te gaan in de Champions League. Na het vertrek van Jordan Teze was het duidelijk dat er een nieuwe rechtsback moest komen. Richard Ledezma speelt inmiddels al een tijdje als gelegenheidsrechtsback, ook omdat aanwinst Rick Karsdorp nog niet wedstrijdfit is.

Volgens Spaan ging er wel meer fout aan de rechterkant van de Eindhovenaren. “Wat de coach betreft: hoe was Bakayoko geïnstrueerd? ‘Johan, jij bent zo verschrikkelijk goed dat je echt niet hoeft mee te verdedigen. Bewaar je energie voor die beslissende, splijtende acties. Jij bent onze Rodrygo, onze Saka, onze Mohamed Salah’. Keer op keer keek de Belgische international zijn vermeende directe tegenstander Cambiaso na en zag hoe Ledezma moest kiezen tussen de buitenom denderende back en de naar binnen demarrerende Kenan Yildiz, 19 jaar en 30 miljoen euro waard”, zo zag Spaan, die tevens constateerde dat er bij PSV onderling niet was afgesproken wie Yildiz moest ‘overnemen’. “Ben je mal, dat stond niet in de briefing. Greep de coach in? Nee, een coach schijnt zijn spelers in een stadion niet te kunnen bereiken. Tegen dat lawaai valt niet op te coachen. Veerman zei ook al na balverlies: “Ik werd niet gecoacht.”

Spaan denkt er duidelijk het zijne van. “Waar komt die hitte opeens vandaan?”, vroeg mijn vrouw. “Ik zit hier vuur te spuwen”, zei ik. “Spugen of spuwen?”, vroeg ze. “Schuimbekken”, zei ik”, zo besluit hij.

