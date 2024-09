Sjoerd Mossou doet opmerkelijke suggestie over videoscheidsrechters na Go Ahead - Ajax

Bij Goedemorgen Eredivisie heeft men met grote verbazing zitten kijken naar het penaltymoment in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax. kreeg de bal die richting de goal ging tegen de arm aan, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal gaf geen strafschop, terwijl de VAR niet ingreep. Volgens Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou heeft de videoscheidsrechter vooraf instructies gekregen.

In minuut 77 van het duel tussen Go Ahead en Ajax kreeg Klaassen de bal, die richting de goal van Ajax ging, in het strafschopgebied tegen de arm. Nagtegaal gaf geen strafschop en werd ook door de VAR niet gecorrigeerd. In Goedemorgen Eredivisie wordt het fragment zondagochtend getoond. “Ik volg het niet meer”, stelt presentatrice Fresia Couriño Arias gelijk.

Tafelgast Diego Biseswar vraagt vervolgens of de scheidsrechter wel naar het scherm is geweest, waarna Mossou aangeeft dat dit niet het geval was. “Hij (Klaassen, red.) mag dan wel een flesje wijn sturen”, geeft de voormalig buitenspeler van Feyenoord vervolgens aan. Mossou laat weten dat ook hij het een strafschop vindt, maar ziet ook een trend bij de VAR. “Je ziet dat ze dit seizoen heel veel wegblijven”, stelt hij. “Ze hebben een soort instructie gekregen om zo weinig mogelijk in te grijpen, daar lijkt het op.”

Discussie komt juist door VAR

Volgens Mossou komt het juist door de VAR dat er discussie bestaat over het moment rondom Klaassen. “Je raakt hier geïrriteerd door, doordat er een VAR is. Vroeger had je geen VAR, dan was dit moment gewoon overgewaaid”, legt hij uit. “Dan had er geen haan naar gekraaid. Maar juist omdat je een VAR hebt, vraag je je af waarom hij niks doet.”

Had Go Ahead Eagles een strafschop moeten krijgen voor de handsbal van Davy Klaassen? Laden... 80% Ja 20% Nee 1140 stemmen

