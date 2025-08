Feyenoord maakt haast: 'Mogelijk debuut tegen Fenerbahçe'

Feyenoord treedt morgen (woensdag) mogelijk met een debutant aan in de heenwedstrijd tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. De Rotterdammers hopen centrale verdediger , die moet overkomen van Sheffield United, nog voor de confrontatie met de ploeg van José Mourinho te kunnen presenteren, zo meldt Rijnmond.

Trainer Robin van Persie heeft op het middenveld en in de aanval voldoende te kiezen, maar centraal achterin is de spoeling nog bijzonder dun. Door het vertrek van Dávid Hancko naar Atlético Madrid, de blessure van Thomas Beelen en het feit dat Gernot Trauner niet fit is, heeft Van Persie in de persoon van aanwinst Tsuyoshi Watanabe maar één ervaren stopper tot zijn beschikking. Zaterdag, in het afsluitende oefenduel met VfL Wolfsburg (4-0), experimenteerde de trainer met jongeling Thijs Kraaijeveld, van nature middenvelder, in het hart van de defensie. Hoewel Kraaijeveld zich goed staande hield en Van Persie zich meer dan tevreden toonde, is duidelijk dat er centraal achterin nog wel wat bij moet.

Artikel gaat verder onder video

De komst van de 26-jarige Ahmedhodzic moet Van Persie van de broodnodige extra optie voorzien, zo bevestigt Rijnmond. De verdediger, 24-voudig international van Bosnië & Herzegovina, staat verdedigend én voetballend zijn mannetje, schrijft Feyenoord-watcher Dennis van Eersel van de lokale omroep. "Ahmedhodžic is defensief zeer sterk en beschikt over een goede inspeelpass. In het promotiejaar van Sheffield, 2022/2023, ontpopte hij zich tot dé defensieleider van de Engelse ploeg. De verwachting is dat Feyenoord er met hem een belangrijke pion in de opbouw bij krijgt", aldus Van Eersel.

Ahmedhodzic werd anderhalf jaar geleden nog gelinkt aan Juventus en Napoli, maar bleef Sheffield United destijds trouw. The Blades zouden nu wél bereid zijn mee te werken aan een vertrek van de verdediger, aangezien zijn contract in de zomer van 2026 afloopt en hij dan dus transfervrij zou zijn. Feyenoord gaat daarvan profiteren: "Als de medische keuring goed verloopt en het lukt Feyenoord om alles op zeer korte termijn rond te maken en al het papierwerk te regelen, dan bestaat zelfs de optie dat de in Zweden geboren Bosniër woensdagavond in De Kuip tegen Fenerbahçe al zijn debuut kan maken", schrijft Van Eersel, die wel een slag om de arm houdt. "Al is het wel de vraag of trainer Robin van Persie ervoor openstaat om een speler te laten debuteren die nog niet heeft meegetraind", aldus de clubwatcher.