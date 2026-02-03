FC Dordrecht heeft een flinke winst te pakken met de verkoop van . De spits, die dit seizoen furore maakt in de Keuken Kampioen Divisie, maakt de overstap naar het Duitse TSG Hoffenheim voor een bedrag van twee miljoen euro.

Eduardo is dit seizoen uitstekend op dreef bij de Schapenkoppen. De twintigjarige aanvaller, die in eigendom was van RB Leipzig, heeft in 22 competitiewedstrijden al twaalf doelpunten en vijf assists weten te noteren.

Artikel gaat verder onder video

De Tsjechisch jeugdinternational, die in de jeugd van NEC speelde, stond lange tijd te boek als een groot talent, maar kende ook mindere jaren. Zo kwam hij tijdens verhuurperiodes aan FC Emmen en De Graafschap niet lekker uit de verf. Aan De Krommedijk, dat officieel het M Scores Stadion heet, is hij echter volledig opgebloeid en dat resulteert nu in een lucratieve transfer.

Dordrecht licht koopoptie en verkoopt direct door

De transferconstructie is opmerkelijk. FC Dordrecht huurde Eduardo dit seizoen van RB Leipzig, maar bedong daarbij een koopoptie van een half miljoen euro. Deze optie wordt gelicht, waardoor Eduardo direct doorverkocht wordt aan Hoffenheim voor een bedrag van twee miljoen euro.

Absolute recordtransfer FC Dordrecht

Met de miljoenentransfer verpulvert Eduardo het uitgaande transferrecord van de Dordtenaren. Eerst stond deze titel, volgens Transfermarkt.nl, op naam van Ruben Kluivert, die voor zo'n 900.000 euro verkaste naar Casa Pisa. Deveron Fonville verhuisde afgelopen zomer voor zo'n 850.000 euro naar NEC, terwijl hij diezelfde zomer pas speler van Dordrecht was na zijn komst van IJsselmeervogels.

Hoffenheim verrassend derde in de Bundesliga

TSG Hoffenheim kent een bijzonder sterk seizoen en staat momenteel op de derde plaats in de Bundesliga. De club is volop in de race voor Champions League-kwalificatie met 42 punten uit twintig wedstrijden. Onder leiding van trainer Christian Ilzer won Hoffenheim al zijn vijf Bundesliga-wedstrijden in januari.

Wat opvallend is, is dat Hoffenheim al zeven (!) andere spitsen onder contract heeft staan bij het eerste elftal. Het is nog niet bekend wat het precieze plan met Eduardo is.

Dordrecht in goede flow, zoekt nieuwe spits

Het FC Dordrecht van Dirk Kuyt bivakkeert in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie, op de elfde plaats met 31 punten uit 24 gespeelde wedstrijden. De ploeg verkeert in een goede fase, met twee opeenvolgende overwinningen, waaronder een 1-2 zege op Vitesse en een 3-2 overwinning op FC Den Bosch. De eerstvolgende wedstrijd staat op 3 februari op het programma, als Helmond Sport op bezoek komt. Met het vertrek van Eduardo zal Dordrecht nu wel op zoek moeten naar een nieuwe aanvalsleider.