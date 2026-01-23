Ajax lijkt de komst van te kunnen vergeten. Volgens De Telegraaf staat de Mexicaan weliswaar op het verlanglijstje van de Amsterdamse club, maar Fenerbahçe is niet van plan mee te werken.

Onlangs meldde De Telegraaf dat Álvarez, samen met zes andere spelers, op het lijstje van Ajax staat. De nummer drie van de Eredivisie is op zoek naar een verdedigende middenvelder, omdat deze positie slecht bezet is. Een opvolger voor Jordan Henderson is nog niet gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Álvarez zal die rol in ieder geval niet vervullen, zo laat sportief directeur Devin Özek van Fenerbahçe weten. "Er zijn veel clubs geïnteresseerd in Edson Álvarez. Ik kan heel duidelijk zijn: Edson is een heel belangrijke speler voor ons, zowel op het veld als daarbuiten. Hij is volledig gefocust op het team en zal niet vertrekken", zegt hij tegen de Turkse media.

Het is overigens niet de enige optie voor Ajax. Ook de namen van Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Manchester United), Wataru Endo (Liverpool) en Demir Ege Tiknaz (Besiktas) worden serieus genoemd.