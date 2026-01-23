Live voetbal

Ajax kan een streep zetten door de komst van Edson Álvarez

Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 09:45

Ajax lijkt de komst van Edson Álvarez te kunnen vergeten. Volgens De Telegraaf staat de Mexicaan weliswaar op het verlanglijstje van de Amsterdamse club, maar Fenerbahçe is niet van plan mee te werken.

Onlangs meldde De Telegraaf dat Álvarez, samen met zes andere spelers, op het lijstje van Ajax staat. De nummer drie van de Eredivisie is op zoek naar een verdedigende middenvelder, omdat deze positie slecht bezet is. Een opvolger voor Jordan Henderson is nog niet gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Álvarez zal die rol in ieder geval niet vervullen, zo laat sportief directeur Devin Özek van Fenerbahçe weten. "Er zijn veel clubs geïnteresseerd in Edson Álvarez. Ik kan heel duidelijk zijn: Edson is een heel belangrijke speler voor ons, zowel op het veld als daarbuiten. Hij is volledig gefocust op het team en zal niet vertrekken", zegt hij tegen de Turkse media.

Het is overigens niet de enige optie voor Ajax. Ook de namen van Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Manchester United), Wataru Endo (Liverpool) en Demir Ege Tiknaz (Besiktas) worden serieus genoemd.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Raul Moro

Moro-transfer zit volgens Osasuna anders in elkaar dan verwacht

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Mbuyamba verlaat Volendam voor LASK Linz

  • Gisteren, 16:48
  • Gisteren, 16:48
Henk ten Cate en Fred Grim

Henk ten Cate pleit voor vertrek van Fred Grim: 'Ontluisterend hoe Ajax speelt'

  • Gisteren, 08:43
  • Gisteren, 08:43
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.086 Reacties
956 Dagen lid
16.146 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax zou belangstelling hebben bij Douglas Luiz nou een droom ook een streep door heen veel te duur ook aan. Huur marktwaarde is 52 miljoen laat staan als ze hem voor een seizoen gaan huren van juventus

CG
3.042 Reacties
913 Dagen lid
13.613 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax heeft véél belangstelling in meerdere spelers, maar tot een goed resultaat komt het (nog steeds) niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.086 Reacties
956 Dagen lid
16.146 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax zou belangstelling hebben bij Douglas Luiz nou een droom ook een streep door heen veel te duur ook aan. Huur marktwaarde is 52 miljoen laat staan als ze hem voor een seizoen gaan huren van juventus

CG
3.042 Reacties
913 Dagen lid
13.613 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax heeft véél belangstelling in meerdere spelers, maar tot een goed resultaat komt het (nog steeds) niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Volendam

Ajax
16:30
FC Volendam
1,30
5,75
10,00
Wordt gespeeld op 24 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Edson Álvarez

Edson Álvarez
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 28 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2025/2026
Fenerbahçe
10
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel