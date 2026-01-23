Het lijstje verdedigende middenvelders waarin Ajax wordt genoemd, kan worden uitgebreid met een nieuwe naam. De Amsterdammers zouden belangstelling hebben in , zo meldt transferjournalist Nicolò Schira.

Volgens Schira hebben ook Vasco da Gama, Chelsea en Aston Villa belangstelling voor de ervaren middenvelder. Momenteel komt Douglas Luiz op huurbasis uit voor Nottingham Forest, maar trainer Sean Dyche heeft weinig vertrouwen in de Braziliaanse controleur.

Daarom kijkt de eigenaar van Douglas Luiz, Juventus, naar een oplossing. Een reëel scenario is dat het huurcontract bij Nottingham Forest voortijdig wordt beëindigd.

In dat geval kan Ajax zich melden als optie. De Amsterdammers zijn al langere tijd op zoek naar een verdedigende middenvelder en volgens Schira is er in ieder geval sprake van concrete interesse vanuit de Johan Cruijff ArenA.

Edson Álvarez

Eerder deze transferperiode werd Ajax ook al in verband gebracht met controleur Edson Álvarez. Een terugkeer van de Mexicaan naar Amsterdam is echter niet aanstaande. Fenerbahce wil hem namelijk niet kwijt.