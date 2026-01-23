Live voetbal

'Ajax heeft belangstelling voor middenvelder Douglaz Luiz'

Douglaz Luiz
Foto: © Imago
23 januari 2026, 12:35

Het lijstje verdedigende middenvelders waarin Ajax wordt genoemd, kan worden uitgebreid met een nieuwe naam. De Amsterdammers zouden belangstelling hebben in Douglas Luiz, zo meldt transferjournalist Nicolò Schira.

Volgens Schira hebben ook Vasco da Gama, Chelsea en Aston Villa belangstelling voor de ervaren middenvelder. Momenteel komt Douglas Luiz op huurbasis uit voor Nottingham Forest, maar trainer Sean Dyche heeft weinig vertrouwen in de Braziliaanse controleur.

Daarom kijkt de eigenaar van Douglas Luiz, Juventus, naar een oplossing. Een reëel scenario is dat het huurcontract bij Nottingham Forest voortijdig wordt beëindigd.

In dat geval kan Ajax zich melden als optie. De Amsterdammers zijn al langere tijd op zoek naar een verdedigende middenvelder en volgens Schira is er in ieder geval sprake van concrete interesse vanuit de Johan Cruijff ArenA.

Edson Álvarez

Eerder deze transferperiode werd Ajax ook al in verband gebracht met controleur Edson Álvarez. Een terugkeer van de Mexicaan naar Amsterdam is echter niet aanstaande. Fenerbahce wil hem namelijk niet kwijt.

  Gisteren, 17:35
  Gisteren, 08:43
  Gisteren, 05:55
Douglas Luiz

Douglas Luiz
Nottingham Forest
Team: Nottm Forest
Leeftijd: 27 jaar (9 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
8
0
2024/2025
Juventus
19
0
2023/2024
Aston Villa
35
9
2022/2023
Aston Villa
37
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

