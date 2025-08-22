Live voetbal

Ihattaren heel eerlijk over Van Bommel: ‘Heb een bepaalde angst voor hem’

Fortuna Sittard-middenvelder Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
22 augustus 2025, 13:06

Mohamed Ihattaren heeft nog altijd veel contact met Mark van Bommel, de trainer die hem liet debuteren in het profvoetbal. Hoewel de clubloze coach heel ‘belangrijk en speciaal’ is voor de aanvallende middenvelder, heeft Ihattaren wel een ‘bepaalde angst’ voor hem.

Ihattaren maakte deze zomer de overstap van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard, waardoor hij in de Eredivisie actief blijft. Afgelopen weekend mocht de linkspoot debuteren op bezoek bij NAC Breda (2-1 nederlaag), waarbij hij direct indruk maakte op Van Bommel. Zijn voormalig trainer stuurde hem direct na de wedstrijd een berichtje, waarin hij Ihattaren complimenteerde voor zijn goede spel.

In gesprek met de Limburgse omroep L1 gaat Ihattaren wat dieper in op zijn relatie met de trainer met wie hij bij PSV samenwerkte. “Hij is heel erg belangrijk voor mij”, begint de creatieveling desgevraagd. “Mark is heel speciaal voor mij. Mijn directe omgeving weet waarom, ik weet waarom. Mark is gewoon anders”, lacht hij.

“Ik heb wel een bepaalde angst voor hem, hoor”, gaat Ihattaren verder. Waarom dan? “Gewoon, hij is een soort papa voor mij”, legt de linkspoot uit. Van Bommel had al aangekondigd dat hij boos zou worden als Ihattaren zou verslappen bij Fortuna. “Natuurlijk, dit is zijn club. Op het moment dat er online kwam dat er interesse was vanuit Fortuna, kreeg ik meteen een appje van hem. Ik hou van liefde krijgen, liefde geven. Vooral uit mijn directe omgeving.”

