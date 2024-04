Ajax maakt conclusies van onderzoek naar Sven Mislintat bekend

Ajax heeft de conclusies gepresenteerd van het KPMG-rapport naar de werkwijze van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Van vastgestelde belangenverstrengeling is geen sprake. Ajax kan Mislintat dan ook niet aanklagen.

“Er is geen formele situatie van belangenverstrengeling geconstateerd inzake de transfer van Borna Sosa, evenmin bij de andere inkomende transfers”, klinkt het. “De werkwijze van Sven Mislintat roept weliswaar vragen op, maar er is geen grond voor aansprakelijkheidsstelling.” Zo zijn er vraagtekens te plaatsen 'bij de handelwijze van Mislintat in de transferperiode, waaronder het feit dat hij in enkele gevallen de door een tussenpersoon voorgestelde vraagprijs voor een transfer accepteerde zonder daarover rechtstreeks namens Ajax in onderhandeling te treden met de betreffende club'.

Artikel gaat verder onder video

Wel bevat het onderzoeksrapport volgens advocatenbureau NautaDutilh aanwijzingen dat Mislintat tijdens de transferperiode 'in strijd met zijn arbeidsovereenkomst met Ajax' heeft gehandeld. Hij zou onvoldoende zorg hebben gedragen voor gedegen vastlegging van overleggen met spelers, agenten en clubs inzake contractuele aangelegenheden. Ook zou hij de daarin opgenomen geheimhoudingsverplichting hebben geschonden.

Ajax kondigde alweer bijna een jaar geleden vol trots aan dat het in de persoon van Mislintat eindelijk een nieuwe technisch directeur had gevonden. De Duitser begon in mei aan de flinke uitdaging die hem te wachten stond. Er ging een flinke bezem door de selectie en Mislintat zou uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro uitgeven aan de komst van nieuwe spelers. De bedragen die Ajax betaalde voor de nieuwkomers zorgden al voor gefronste wenkbrauwen en de werkzaamheden van Mislintat kwamen al helemaal onder een vergrootglas te liggen toen de NOS een onderzoek publiceerde waarin stond dat hij de Kroatische verdediger Borna Sosa via een zakenrelatie naar Amsterdam had gehaald.

Ajax schakelde vervolgens accountants- en adviesbureau KPMG in om te oordelen of dat inderdaad het geval was. Michael van Praag liet eerder deze week bij de NOS weten dat het onderzoek inmiddels is afgerond en dat het persbericht al klaarstaat. Chris Woerts wist dinsdagavond in Vandaag Inside al te vertellen dat er ‘eigenlijk niks’ in de uitkomsten staat.

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

De Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders van Ajax vindt plaats op dinsdag 21 mei 2024. Dan worden de uitkomsten van het onderzoek naar Mislintat besproken, alsmede het voorgenomen ontslag van algemeen directeur Alex Kroes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot nieuws aanstaande bij Ajax: 'Drie koppen gaan op zeer korte termijn rollen'

Er gaan op korte termijn nog meer koppen rollen bij Ajax, zo voorspelt Mike Verweij.