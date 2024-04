Ajax komt spoedig na nieuws over Kroes met nóg een groot persbericht

Ajax heeft het onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling door Sven Mislintat afgerond. Dat vertelt Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers, in gesprek met de NOS. Het onderzoek naar Mislintat heeft veel tijd in beslag genomen. Volgens Van Praag staat het persbericht inmiddels klaar, maar is het versturen uitgesteld door de onrust die de schorsing van Alex Kroes teweeg heeft gebracht.

Ajax maakte dinsdagmorgen bekend dat Kroes met onmiddellijke ingang is geschorst en naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer terugkeert in zijn functie. Kroes begon nog geen maand geleden officieel aan zijn functie als algemeen directeur, maar heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan handel met voorwetenschap. De algemeen directeur wil het besluit van de club aanvechten bij de Autoriteit Financiële Markten, maar Van Praag heeft voor de camera van ESPN gezegd dat dat geen zin heeft. Voor Van Praag is het duidelijk: Kroes keert niet meer terug.

Door de onrust rond Kroes zou je haast vergeten dat er ook nog een onderzoek loopt naar Mislintat. Maar dat is inmiddels afgerond, zo laat Van Praag dus weten. “Dat staat klaar, maar is nu even overschaduwd door wat er hier gebeurt”, laat de bestuurder optekenen. De NOS bracht in september een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat Mislintat de Kroatische verdediger Borna Sosa middels een zakenrelatie naar Ajax had gehaald. Ajax schakelde vervolgens accountants- en adviesbureau KPMG in om te oordelen of er bij de door Mislintat gerealiseerde inkomende transfers sprake is geweest van belangenverstrengeling. De Duitser haalde voor meer dan honderd miljoen euro nieuwe spelers naar Amsterdam, maar werd op 24 september na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker al op straat gezet.

Ajax bracht eind februari al naar buiten dat het onderzoek zich in de afrondende fase bevond, maar onduidelijk was wanneer de uitkomsten zouden worden gedeeld. Daarop is het dus niet heel lang meer wachten. “We zullen een buitengewone aandeelhoudersvergadering moeten uitschrijven. We moeten kijken of het zinvol is om dan beide kwesties, Kroes en Mislintat, in één keer te behandelen, aangezien je toch al bij elkaar komt”, aldus Van Praag. “Misschien moet je wel een hele dag vergaderen. Dat is ook weleens leuk.”

Terugkeer bij Borussia Dortmund

Het bleef na het ontslag van Mislintat bij Ajax lang stil rond de Duitser, maar hij staat de laatste weken toch weer in het middelpunt van de belangstelling. Niet door het onderzoek van Ajax, maar zijn mogelijke terugkeer bij Borussia Dortmund. Volgens Duitse media staat Mislintat zelfs al op het punt om zijn rentree te maken in het Signal Iduna Park, al is het nog wel onduidelijk of dat als sportief of technisch directeur gaat gebeuren.

