Van Praag sluit de deur voor Kroes: 'Dat is niet hun taak, is ook nog nooit gebeurd'

Alex Kroes lijkt een langer verblijf bij Ajax definitief uit zijn hoofd te moeten zetten. De algemeen directeur begon nog geen maand geleden officieel aan zijn nieuwe functie, maar is door de club met onmiddellijke ingang geschorst omdat hij zou hebben gehandeld met voorwetenschap. Michael van Praag heeft voor de camera van ESPN tekst en uitleg gegeven en concludeert dat er voor Kroes geen weg meer terug is.

“Wij zijn erachter gekomen na een publicatie over de aandelen die hij had. Op 16 maart hebben wij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de publicatie ingezien”, vertelt Van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. “Later in gesprekken met Alex zelf heeft hij ons een Excel-bestand doorgestuurd waarin we de data van de aankopen konden zien. Daarin viel 26 juli 2023 ons op, omdat dat precies de dag is waar hij mondeling heeft gehoord dat hij de nieuwe algemeen directeur van Ajax ging worden.”

Volgens Van Praag is er geen andere conclusie mogelijk: als je directeur wordt van een beursgenoteerde onderneming en je koopt dan aandelen ‘als de buitenwereld nog niet weet van je nieuwe aanstelling’, dan is dat handel met voorkennis. Van Praag vertelt dat Kroes is gevraagd of hij in het bezit is van aandelen, maar niet wanneer die precies zijn gekocht. Volgens Van Praag is dat niet aan Ajax om te vragen. “Hij wil directeur worden van een beursgenoteerde onderneming, dus als het om transparantie gaat, dan hoort hij dat zelf aan te geven.”

De Amsterdammers zagen zich genoodzaakt om Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen en hebben ook de intentie om de samenwerking definitief te beëindigen. Kroes zelf legt zich niet zomaar neer bij dat besluit en wil het aanvechten bij de AFM, maar Van Praag stelt dat dat geen enkele zin heeft. “Alex heeft vrijdag zelf nog voorgesteld om in gesprek te gaan met de AFM om de situatie voor te leggen, maar dat is niet hun taak. Het is ook nog nooit in het hele bestaan van de AFM gebeurd dat je met z’n tweeën naar de AFM gaat om te beslissen wat we kunnen doen. Ze houden alleen toezicht en ze zijn er niet om te vragen wat ze van de zaak vinden.”

