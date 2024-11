Emma Heesters laat eicellen invriezen, Wesley Hoedt te zien in emotionele video

Emma Heesters laat haar eicellen invriezen voorafgaand aan haar behandeling tegen kanker, zo meldt de zangeres op Instagram. In een video waarin ze haar volgers meeneemt in het proces is ook voetballer te zien.

Heesters maakte twee weken geleden bekend de diagnose baarmoederhalskanker te hebben gekregen. Om de ziekte te behandelen, moet ze chemotherapie ondergaan, waardoor een verhoogd risico bestaat op verlies van de vruchtbaarheid. Voordat ze aan de chemo is begonnen, heeft ze daarom haar eicellen laten invriezen.

In een emotionele video die Heesters deelde op Instagram laat ze zien hoe ze zichzelf hormooninjecties toedient. Dat doet ze thuis, maar ook onderweg in de auto en in haar kleedkamer, vlak voor een optreden. Aan het eind van de video is Hoedt te zien, die lol heeft in een rolstoel, en steekt Heesters haar duim op vanuit haar ziekenhuisbed. De verdediger reageert ook via Instagram op de video, met emoji’s die oneindige liefde uitbeelden (‘❤️♾️’).

Heesters kreeg in 2020 een relatie met voetballer Hoedt, oud-speler van onder meer AZ, SS Lazio, Southampton en Anderlecht en tegenwoordig uitkomend voor het Saudische Al-Shabab. De achtvoudig international en de zangeres gingen in maart 2023 uit elkaar, maar kwamen in november van dat jaar weer bij elkaar.