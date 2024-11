Emma Heesters, vriendin van Wesley Hoedt, deelt schokkend nieuws op Instagram

Zangeres Emma Heesters, de partner van voetballer , maakt op Instagram bekend dat er baarmoederhalskanker bij haar is vastgesteld. De 28-jarige Heesters trad de afgelopen weken nog op in onder meer het GelreDome en Ahoy, maar zal de komende maanden chemotherapie moeten ondergaan om de ziekte te bestrijden.

"Lieve iedereen", begint Heesters op het sociale medium tegen haar volgers. "Daar zit ik dan, helaas met een minder positief bericht." De zangeres doet daarop uit de doeken dat de ziekte begin vorige maand bij haar is vastgesteld, wat als een 'enorme schok' bij haar binnenkwam. "De realiteit is dat ik de komende maanden chemotherapie zal moeten ondergaan. Hierdoor ben ik helaas genoodzaakt om in ieder geval de komende drie maanden mijn agenda leeg te maken", aldus Heesters. "Ik heb er vertrouwen in dat ik weer gezond zal zijn en als dat weer zover is heb ik er ontzettend veel zin in om jullie weer vooraan te zien bij mijn optredens", zegt de zangeres.

Artikel gaat verder onder video

Heesters kreeg in 2020 een relatie met voetballer Hoedt, oud-speler van onder meer AZ, SS Lazio, Southampton en Anderlecht en thans uitkomend voor het Saudische Al-Shabab. De achtvoudig international en de zangeres gingen in maart 2023 uit elkaar, maar kwamen in november van dat jaar weer bij elkaar. Er gingen geruchten dat Hoedt zijn partner ontrouw was geweest, maar die weersprak hij destijds in een Instagram-post: "Gedurende onze relatie ben ik nooit ontrouw geweest aan Emma en zou ik nooit iets hebben gedaan om het respect dat ik voor haar heb te ondermijnen", schreef de voetballer onder meer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio vertelt over een moment dat diepe indruk op hem maakte.