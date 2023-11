Boulevard: Wesley Hoedt komt met kraakhelder statement over veelbesproken relatie met Emma Heesters

Voetballer heeft zondagmiddag een statement geplaatst op sociale media waarin hij voor de laatste keer is ingegaan over beweringen die zijn gedaan over zijn veelbesproken relatie met zangeres Emma Heesters. De verdediger van het Engelse Watford leg uit dat hij door het uitlekken van wachtwoorden voor sociale media in een negatief daglicht is komen te staan.

"Ik heb nooit eerder gereageerd op een van de beweringen en beschuldigingen die over mij zijn gedaan, maar nu is het tijd om de feiten recht te zetten", schrijft de Nederlandse voetballer op zijn Instagram-pagina. "Gedurende onze relatie ben ik nooit ontrouw geweest aan Emma en zou ik nooit iets hebben gedaan om het respect dat ik voor haar heb te ondermijnen. Helaas is vel van mijn privé informatie, inclusief wachtwoorden voor sociale media, gecompromitteerd geraakt, waardoor ik een een ongunstig daglicht ben komen te staan", zegt de 29-jarige voetballer.

Hoedt benadrukt in zijn statement dat hij een zware periode achter de rug heeft en die zo snel mogelijk achter zich wil laten. De voetballer, die onder contract staat bij het Engelse Watford, geeft aan dat hij en Heesters weer samen zijn, maar nu ook rust willen: "Geen van ons beiden zal nog verdere publieke verklaringen afleggen over deze kwestie", schrijft hij tot slot. In het verleden werd Hoedt via verschillende juicechannels beschuldigd van allerlei zaken.

