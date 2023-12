Zesvoudig Oranje-international sluit terugkeer in Eredivisie niet uit: 'Mocht er iets moois langskomen...'

sluit niet uit dat hij op korte termijn een transfer gaat maken. De 29-jarige centrale verdediger komt dit seizoen met Watford uit op het tweede niveau van Engeland, maar wil het liefst weer in een topcompetitie aan de slag. Een terugkeer naar de Eredivisie ligt op dit moment niet in de planning, al gooit Hoedt niet bij voorbaat de deur dicht.

"Je moet altijd ambitieus blijven. Ik hoop dat ik de kans krijg om het te laten zien in de Premier League of een andere top 5-competitie", aldus Hoedt in gesprek met ESPN. "De mogelijkheid tot een transfer is er ook zeker geweest. Maar dan moet alles passen en kloppen. Ik hoop dat ik deze vorm kan doortrekken, sowieso tot de transferwindow opengaat."

In 2017 speelde Hoedt zes interlands. De afgelopen jaren is hij echter niet meer in beeld geweest bij het Nederlands elftal. "Ik ben heel dankbaar dat ik het Nederlands elftal heb gehaald en natuurlijk zou ik graag terugkeren. Maar je moet wel realistisch zijn. De verdediging is de sterkste linie van Oranje, die is echt van wereldklasse. Je moet altijd het hoogst haalbare proberen te bereiken, maar wel met een realistische blik."

Hoedt heeft er wel eens aan gedacht om de Eredivisie te gebruiken als een springplank voor een comeback in het Nederlands elftal. "Maar ik denk dat ik nog niet klaar ben in het buitenland. Ik heb nog ambitie om het daar te laten zien. Voor nu heb ik sowieso nog anderhalf jaar een contract bij Watford en dat moet ik respecteren. En dat zal ik ook blijven doen. Mocht er ooit iets moois langskomen dan zal ik daar zeker naar kijken."