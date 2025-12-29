De relatie tussen (31) en Emma Heesters (29) is voorbij, zo bevestigt het management van de zangeres aan RTL Boulevard. Heesters was sinds begin 2020 samen met Hoedt, die toen nog bij Royal Antwerp speelde.

“Na een prachtige tijd samen hebben Emma en Wesley in goed overleg besloten hun relatie te beëindigen”, laat het management van Heesters weten. “Ze zijn dankbaar voor de liefde en mooie momenten die ze hebben gedeeld. Om dit in hun eigen tempo te kunnen verwerken, vragen ze om ruimte en begrip. Omdat zij beiden bekend zijn, delen zij dit nieuws graag eenmalig op deze manier, zodat ze daarna in rust verder kunnen.”

Hoedt en Heesters kregen begin 2020 een relatie, maar in 2023 kwam hier al een keer een einde aan. Verschillende juicekanalen meldden dat de verdediger ontrouw was geweest, wat hij zelf stellig ontkende. “Ik zou nooit iets doen om het absolute respect dat ik voor haar heb te ondermijnen”, maakte hij destijds duidelijk op Instagram. Een halfjaar later gingen de twee toch weer met elkaar verder.

In november 2024 maakte Heesters bekend dat ze gediagnosticeerd was met baarmoederhalskanker. Hoedt speelde sinds enkele maanden daarvoor voor Al-Shabab uit Saudi-Arabië, maar stond de zangeres op afstand bij. De verdediger keerde zo vaak mogelijk terug naar Nederland om Heesters te steunen. In de zomer van dit jaar werd de zangeres beter verklaard.

