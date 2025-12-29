Live voetbal 14

Lazio-trainer Maurizio Sarri (66) geopereerd aan zijn hart

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 december 2025, 18:34

Maurizio Sarri is de afgelopen dagen succesvol geopereerd aan zijn hart, zo meldt zijn club Lazio. De 66-jarige trainer kampte met boezemfibrilleren, een veelvoorkomende hartritmestoornis.

Sarri heeft een succesvolle hartoperatie ondergaan, zo meldt Lazio maandagmiddag. De oefenmeester werd gediagnosticeerd met boezemfibrilleren, wat een veelvoorkomende hartritmestoornis is. De aandoening is niet levensbedreigend, maar moet over het algemeen wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen, zo schrijft de Hartstichting.

De operatie werd uitgevoerd in het Tor Vergata-ziekenhuis in Rome door een arts met meer dan dertig jaar ervaring in het behandelen van de aandoening. De teamarts van Lazio was hier ook bij aanwezig.

Lazio schrijft dat Sarri in de komende dagen de leiding over het team weer op zich zal nemen. De Italianen staan momenteel achtste in de Serie A. De verwachting is dat hij zondag gewoon weer op de bank plaatsneemt, als Lazio in eigen huis tegen Napoli speelt.

Maurizio Sarri

Maurizio Sarri
Lazio
Team: Lazio
Functie: Coach
Leeftijd: 66 jaar (10 jan. 1959)

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
6
Como
16
10
27
7
Bologna
16
10
26
8
Lazio
17
6
24
9
Sassuolo
17
1
22
10
Atalanta
17
1
22

