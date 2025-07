Emma Heesters, vriendin van Wesley Hoedt, zorgt voor ‘kippenvel’ met emotionele boodschap

Emma Heesters (29) is genezen van baarmoederhalskanker. De zangeres en vriendin van profvoetballer maakt dit bekend tijdens een optreden op het festival Amsterdamse Zomer. Met een emotionele boodschap steekt ze daarna iedereen die te maken heeft met kanker of andere persoonlijke problemen een hart onder de riem.

Heesters kreeg op 18 oktober 2024 te horen dat ze baarmoederhalskanker heeft. Diezelfde avond stond er een optreden gepland in het Gelredome met artiestencollectief The Streamers. Heesters besloot wel op te treden en haar diagnose nog bijna een maand voor zich te houden. Halverwege november maakte de artiest bekend dat ze ziek is, waarna het pas echt binnenkwam. In april bracht Heesters een nieuw nummer uit, maar wist ze nog altijd niet of ze beter zou worden, zo legde ze destijds uit.

Inmiddels is Heesters genezen verklaard, zo maakte ze vrijdagavond op het festival Amsterdamse Zomer bekend. Tijdens haar optreden hield ze groot een bord omhoog met de volgende tekst: ‘Ik ben beter’. “Ze liet een bord zien en dat zorgde echt voor kippenvel”, geeft entertainmentdeskundige Bart Ettekove aan bij Shownieuws. “Daarna deelde ze ook nog met haar fans een echt emotioneel statement.”

“Vandaag wil ik eigenlijk iedereen bedanken die de afgelopen maanden voor me klaar heeft gestaan en me een hart onder de riem heeft gestuurd”, begint Heesters op het festival. “Berichtjes, bloemen, comments, noem maar op”, somt ze op. “Bij deze, vanuit de grond van mijn hart: dank jullie wel.” Vervolgens richt ze zich tot ‘iedereen die niet in de schijnwerpers staat’. “Laten we een lichtje omhoog doen voor hen die in alle stilte moeten dealen met kanker of iets anders vervelends en niet elke dag een hart onder de riem krijgt.”

VIDEO: Emma Heesters is beter verklaard

