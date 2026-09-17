Juventus - NEC op tv: hoe laat en waar wordt het EL-duel uitgezonden?

NEC begint het avontuur in de Europa League donderdagavond met een lastige uitwedstrijd tegen het Italiaanse Juventus. Het duel in het Allianz Stadium wordt in Nederland live uitgezonden op tv, maar op welke zender? En hoe laat? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over Juventus - NEC.

Hoe laat begint Juventus - NEC?

Het duel in de Europa League tussen Juventus en NEC begint vanavond (donderdag) om 21.00 uur.

Wie fluit Juventus - NEC?

De UEFA heeft de Oekraïense scheidsrechter Oleksiy Derevinskyi (37) aangesteld om het duel tussen Juventus en NEC in goede banen te leiden. Hij floot vorig seizoen nog een wedstrijd van een Nederlandse club in de Europa League. Derevinsky was de arbiter van dienst bij OGC Nice - Go Ahead Eagles (3-1).

Op welke zender wordt Juventus - NEC uitgezonden?

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In Nederland wordt het duel tussen Juventus en NEC live uitgezonden op Ziggo Sport 1. Abonnees kunnen afstemmen op het hoofdkanaal van de zender, te vinden op kanaal 14.

Hoe kijk je Juventus - NEC zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd Juventus - NEC gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.