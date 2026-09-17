Amper 26 minuten voor Real Madrid, maar niemand kan nog om Espí heen

ontpopt zich steeds meer tot de reddende engel van Real Madrid. De jonge aanvaller besliste dit seizoen al twee wedstrijden in de slotfase en bezorgde De Koninklijke daarmee vier punten extra. Ook dinsdagavond tegen Elche sloeg Espí in blessuretijd toe, waardoor Real Madrid met een 2-3 overwinning huiswaarts keerde.

De 21-jarige aanvaller heeft opvallend weinig tijd nodig om zich te laten gelden. Espí kwam dit seizoen in totaal pas 26 minuten in actie voor Real Madrid, maar wist daarin al twee keer het net te vinden. Tegen Espanyol had hij slechts tien minuten nodig om te scoren, terwijl hij tegen Elche zelfs maar drie minuten op het veld stond voordat hij toesloeg. Dat maakt zijn productie per speelminuut bijzonder hoog en onderstreept hoe effectief de spits tot dusver met zijn beperkte kansen omgaat.

Mourinho heeft duidelijke verklaring voor geringe speeltijd Espí

Artikel gaat verder onder video

Trainer José Mourinho is zich bewust van de kwaliteiten van Espí, maar ziet tegelijkertijd een belangrijke reden waarom de aanvaller voorlopig vooral genoegen moet nemen met invalbeurten. “Hij is een jongen met een geweldige motivatie, maar hij heeft een speler voor zich die niet zomaar iemand is”, aldus Mourinho. De Portugees doelt daarmee op Kylian Mbappé, die de eerste keus in de aanval is. Mourinho benadrukt bovendien dat het lastig is om beide aanvallers samen op te stellen. “We hebben geen typische buitenspelers voor een 4-4-2 en daardoor verliest het team zijn balans.”

Levante bleek het perfecte podium

Vorig seizoen liet Espí bij Levante al zien dat hij over een neusje voor de goal beschikt. De 21-jarige spits kwam in LaLiga 25 keer in actie en maakte daarin elf doelpunten, waarmee hij de clubtopscorer werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het behoud op het hoogste niveau. Zijn prestaties leverden hem in de zomer een transfer naar Real Madrid op: de Spaanse topclub betaalde 25 miljoen euro voor de aanvaller die tot 2031 tekende. Zijn cijfers bij Levante waren al veelbelovend, maar in Madrid maakt Espí voorlopig vooral indruk met zijn ongekende efficiëntie.