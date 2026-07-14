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Excelsior-kassa rinkelt: 'Aanvaller voor miljoenenbedrag naar Engeland'

14 juli 2026, 19:03
Derensili Sanches Fernandes viert zijn treffer bij FC Groningen - Excelsior met Yegoian en Gyan de Regt
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Excelsior staat op het punt een lucratieve uitgaande transfer te realiseren. Aanvaller Derensili Sanches Fernandes wordt voor een 'miljoenenbedrag' verkocht aan League One-club Huddersfield Town, zo meldt Voetbal International.

De 25-jarige Sanches Fernandes staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Excelsior, dat de aanvaller destijds oppikte bij Jong FC Utrecht. Sindsdien kwam de geboren Rotterdammer tot 104 officiële wedstrijden namens de Kralingers. Daarin was Sanches Fernandes 20 keer trefzeker en leverde hij 13 keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. De aanvaller ligt bij Excelsior nog vast tot medio 2027, maar lijkt zijn contract dus niet te gaan uitdienen.

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Volgens VI zijn Excelsior en Huddersfield inmiddels akkoord over de transfer van Sanches Fernandes, die voor 'een miljoenenbedrag' de overstap naar Engeland moet gaan maken. Enkel het papierwerk zou nog in orde moeten worden gemaakt om de deal te sluiten.

Het roemruchte Huddersfield, dat meer dan een eeuw geleden drie keer op rij kampioen van Engeland werd, eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats in de League One, het derde Engelse profniveau. The Terriers namen eerder deze zomer Ilias Bronkhorst (29) transfervrij over van Excelsior, waardoor Sanches Fernandes dus een bekend gezicht zal treffen in de kleedkamer van zijn nieuwe werkgever. Ook verdediger Radionio Balker (ex-Almere City en -FC Groningen) maakt bij Huddersfield deel uit van de selectie.

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Vriendje Stokvis
1.978 Reacties
663 Dagen lid
9.310 Likes
Vriendje Stokvis
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Nou dat is heel mooi voor Excelsior. Ze hebben het verdiend.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.978 Reacties
663 Dagen lid
9.310 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou dat is heel mooi voor Excelsior. Ze hebben het verdiend.

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Derensili Sanches Fernandes

Derensili Sanches Fernandes
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 25 jaar (28 mei 2001)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
33
6
2024/2025
Excelsior
34
11
2023/2024
Excelsior
30
2
2022/2023
Utrecht
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0

Complete Stand

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