Excelsior staat op het punt een lucratieve uitgaande transfer te realiseren. Aanvaller wordt voor een 'miljoenenbedrag' verkocht aan League One-club Huddersfield Town, zo meldt Voetbal International.

De 25-jarige Sanches Fernandes staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Excelsior, dat de aanvaller destijds oppikte bij Jong FC Utrecht. Sindsdien kwam de geboren Rotterdammer tot 104 officiële wedstrijden namens de Kralingers. Daarin was Sanches Fernandes 20 keer trefzeker en leverde hij 13 keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. De aanvaller ligt bij Excelsior nog vast tot medio 2027, maar lijkt zijn contract dus niet te gaan uitdienen.

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Volgens VI zijn Excelsior en Huddersfield inmiddels akkoord over de transfer van Sanches Fernandes, die voor 'een miljoenenbedrag' de overstap naar Engeland moet gaan maken. Enkel het papierwerk zou nog in orde moeten worden gemaakt om de deal te sluiten.

Het roemruchte Huddersfield, dat meer dan een eeuw geleden drie keer op rij kampioen van Engeland werd, eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats in de League One, het derde Engelse profniveau. The Terriers namen eerder deze zomer Ilias Bronkhorst (29) transfervrij over van Excelsior, waardoor Sanches Fernandes dus een bekend gezicht zal treffen in de kleedkamer van zijn nieuwe werkgever. Ook verdediger Radionio Balker (ex-Almere City en -FC Groningen) maakt bij Huddersfield deel uit van de selectie.