Johan Derksen had vrijdagavond in Vandaag Inside geen goed woord over voor voormalig tafelgast Lale Gül. De schrijfster is volgens de analist volledig het spoor bijster en volgens Derksen moet iemand haar snel aanspreken op haar gedrag.

Gül ligt momenteel in de clinch met de mannen van VI. De schrijfster deelde afgelopen week vakantiebeelden waarop ze een bikini droeg. Dit kwam haar op kritiek te staan bij de talkshow, waar René van der Gijp aangaf het ‘een beetje exhibitionistisch’ te vinden. Op social media haalde Gül vervolgens uit naar de mannen van VI en omschreef ze het programma als ‘Vandaag Taliban’.

Vrijdagavond kwam de uithaal van Gül ter sprake aan tafel in de talkshow en uitte Derksen, die altijd erg gecharmeerd was van de schrijfster en zelfs een boek met haar maakt, zijn onvrede. “Er moet iemand zijn, een verstandig iemand, die eens heel rustig met Lale Gül gaat praten”begint de oud-voetballer zijn relaas. “Ze is de weg kwijt en ze is haar eigen carrière aan het verknallen.”

Tafelgast Tina Nijkamp vindt vooral de ‘Vandaag Taliban’-post erg raar, zo maakt ze duidelijk. “Kijk, ik heb een zwak voor haar”, reageert Derksen. “Ik ben aan een boek met haar bezig, maar ik begin een beetje te twijfelen. Ze is nu zijpaden ingegaan… Dat zijn mijn zijpaden niet”, uit hij zijn onvrede. Derksen benadrukt dat hij het heel moedig van Gül vindt dat ze uit de Islam is getreden. “Maar blijf dan op niveau. Ze gaat nu in programmaatjes zitten waar je niet in moet zitten”, aldus De Snor. Hij begrijpt wel dat Gül als jonge vrouw overal gaat zitten: “Want dat is toch een soort ijdelheid. Maar het zijn slechte programma’s voor je imago. Ze is een beetje op hol geslagen.”

Derksen benadrukt dat Gül ‘in principe wel een goed meisje’ is. “Maar het gaat niet goed. Ze moet iemand hebben die haar een keer even toespreekt.” Wilfred Genee stelt aan Derksen voor dat hij misschien met de schrijfster moet zitten, aangezien ze samen aan een boek werken. “Als ik terug ben in Nederland moet ik toch met haar praten over dat boek, maar als ze niet wil luisteren…”, geeft Derksen toe dat hij Gül best wil aanspreken. “Ik ben niet haar mentor.”