Rafael van der Vaart en Estavana Polman hebben een villa in het Gelderse Huissen op het oog. Dat meldt De Gelderlander donderdagochtend.

Van der Vaart woont momenteel in Roemenië met zijn vriendin Estavana Polman vanwege haar handbalactiviteiten bij Rapid Boekarest, maar mogelijk komt daar op korte termijn verandering in. Volgens de regionale krant heeft het stel een villa ter waarde van 1.295.000 euro op het oog. Het gaat om een vrijstaande woning uit 2020, gelegen aan de noordzijde van Huissen.

Artikel gaat verder onder video

Huissen ligt tegen Arnhem aan, een plek die voor het tweetal niet onbekend is. Polman is er geboren en getogen, terwijl Van der Vaart zich in het verleden al positief heeft uitgesproken over de stad.

De woning is op 16 maart al onder voorbehoud verkocht. Of Van der Vaart inderdaad de koper is, wil Heldr Makelaardij niet bevestigen. Buurtbewoners zijn echter minder terughoudend; zij laten tegenover De Gelderlander weten dat de deal 'zo goed als beklonken' is. De ouders van Polman zouden zelfs al gespot zijn bij het huis.

Van der Vaart en Polman hebben zelf nog niet willen reageren op de geruchten over hun mogelijke toekomst in Huissen.