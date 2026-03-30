Rafael van der Vaart ligt onder vuur na zijn opmerkelijke analyse over het Marokkaanse nationale voetbalelftal. De oud-voetballer liet zich zondag- en maandagavond opvallend uit over de niveauverschillen tussen Marokko en Oranje bij Studio Voetbal en Rondo.

Van der Vaart heeft geen hoge pet op van de nationale ploeg van Marokko, zo bleek zondagavond tijdens Studio Voetbal bij de NOS. “Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die hier (in Nederland) niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen", sprak Van der Vaart stellig. Hij maakte daarbij slechts één uitzondering: voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech had hij in het verleden wel heel graag in het shirt van Oranje gezien. Die uitspraak maakte direct wat los, zo bleek op social media.

Een belangrijke nuance is dat Van der Vaart doelde op voetballers met die ook een Nederlands paspoort bezitten en uiteindelijk voor Marokko kozen.

Bij Rondo, maandagavond, bleef Van der Vaart deels achter zijn woorden staan. “Marokko is iets beter geworden dan vroeger”, begon hij. “Maar Nederland heeft gewoon een véél beter elftal. Als je Marokko loot, heb je een goede loting”, sprak Van der Vaart bij de voetbaltalkshow van Ziggo Sport.

Dat standpunt zorgt voor ophef op sociale media. Een buitenlands medium deelde het standpunt van de ex-middenvelder, waarna talloze reacties binnenstroomden. Volgens hen zijn spelers als Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat zeker niet minder dan het garnituur van Oranje. Hieronder een bundeling van internationale kritiek op Van der Vaart: