Van der Vaart en Sneijder zochten grens op met zeer ranzige 1 april-grap

31 maart 2026, 07:25
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Het is morgen (woensdag) weer 1 april en dus worden bij Rondo op Ziggo Sport enkele bijzondere grappen opgerakeld. Rafael van der Vaart ging in zijn tijd bij Ajax wel een keer erg ver.

Tijdens de voetbaltalkshow probeert presentator Wytse van der Goot nog enkele hilarische 1 april-anekdotes bij zijn gasten op te laten komen. Van der Vaart weet wel raad met dat voorzetje. "Ik weet niet meer welke speler het was, maar Wes (Sneijder, red.) en ik hebben een keer in een vuilniszak gescheten en onder het bed gelegd." Tafelgenoten Mark van Bommel, Khalid Bouhlarouz en Ruud Gullit proesten het uit, waarna Raf zich herinnert wie het slachtoffer van deze streek was. "Volgens mij was het bij Charisteas, dat week ik niet zeker. Daar bel ik Wes nog wel even over." De drie heren speelden in 2005 samen bij Ajax.

Sneijder en Van der Vaart hoopten dat deze vorm van onderbroekenlol veel impact zou maken, maar kwamen van een koude kermis thuis. "Wij kwamen daar binnen, wat een lucht! Maar hij lag gewoon op zijn bed, hij rook niet eens wat." Aan tafel bij Rondo komt iedereen niet meer bij.

"Zoiets hebben ze bij Sebastiano Rossi ook gedaan", gaar Ruud Gullit dan verder. De Italiaanse doelman stond tussen 1990 en 2002 onder contract bij AC Milan en kwam daar in contact met de dreadlocks van Gullit. "Die kon goed vissen, il Pescatore (vert. de visser). Hij was helemaal gek van vissen. Die hadden ze zo'n vis in zijn bed gelegd", zegt de oud-Wereldvoetballer van het jaar, terwijl hij een groot formaat aangeeft met zijn handen. 'Die kwam 's avonds zijn bed in, en stinken jongen!"

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 16
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 16
