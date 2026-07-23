KNVB breekt stilte over FIFA-rel rond Balogun

De KNVB heeft bij monde van een woordvoerder aan ANP laten weten de uitkomst af te wachten van een toelichting door de FIFA over de veelbesproken zaak rondom Folarin Balogun. Waar de Noorse voetbalbond inmiddels een officiële klacht heeft ingediend over de gang van zaken tijdens het WK, kiest de Nederlandse bond vooralsnog voor een afwachtende houding.

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de Amerikaanse aanvaller op het wereldkampioenschap. Balogun kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina een directe rode kaart. Normaal gesproken levert een dergelijke overtreding een automatische schorsing van minimaal één wedstrijd op, maar de straf werd opvallend genoeg omgezet in een voorwaardelijke sanctie. Hierdoor kon de spits gewoon in actie komen tijdens de achtste finale tegen België, een duel dat de Verenigde Staten uiteindelijk met 4-1 verloor. Vervolgens bleek dat de schorsing werd opgeschort na directe inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bovendien zou slechts één lid van de tuchtcommissie de beslissing eenzijdig hebben genomen zonder de overige zeventien leden van het orgaan te raadplegen.

Artikel gaat verder onder video

In Noorwegen heeft de gang van zaken tot grote verontwaardiging geleid bij de nationale bond. De voorzitter van de Noorse bond, kondigde in een interview met de Britse krant The Times aan dat de NFF de zaak niet onder het tapijt wil laten vegen en officieel naar de ethische commissie van de FIFA stapt. De bestuurder is van mening dat het buigen voor de politieke druk van een staatshoofd een gevaarlijk precedent schept voor de integriteit van het internationale voetbal. "Degene die zo’n regel overtreedt, begeeft zich op een gevaarlijke weg en brengt de gehele sport in gevaar", aldus de leider van de Noorse bond. Zij eist volledige transparantie over de besluitvorming en beschuldigt FIFA-functionarissen ervan de kwestie in de doofpot te willen stoppen. Infantino zelf heeft de beweringen over politieke invloed van Trump overigens stellig ontkend en gaf aan dat het belletje niks met het besluit te maken had.

De KNVB kiest in dit dossier voor een mildere benadering, maar benadrukt de ontwikkelingen op de voet te volgen. De Nederlandse voetbalbond heeft zelf geen formele stappen of tuchtprocedures ondernomen, maar wel om opheldering gevraagd bij de FIFA. "We hebben via de media kennisgenomen van de klacht die de Noorse voetbalbond heeft ingediend. We begrijpen de vragen van de Noorse voetbalbond", stelde de KNVB in een officiële reactie. De organisatie benadrukt dat zij achter de schermen soortgelijke signalen heeft afgegeven aan de wereldvoetbalbond. "Die vragen hebben we zelf ook gesteld. Al hebben wij dat niet in de vorm van een klacht gedaan", besloot de bond in de verklaring. "Daarvan wachten we de uitkomst af", aldus de woordvoerder.