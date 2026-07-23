LIVE Conference League | Klaassen bezorgt Ajax droomstart tegen Vojvodina

Daley Blind maakt vanavond voor het eerst sinds 12 november 2022 weer minuten voor Ajax. Bij zijn laatste optreden in het rood en wit verspeelden de Amsterdammers punten bij FC Emmen: 3-3.

Blind speelt vanavond overigens zijn 75ste Europese duel voor Ajax, waarmee hij zijn vader Danny - die er eentje minder achter zijn naam heeft - nu definitief voorbij is. De speler met de meeste Europese duels namens Ajax is en blijft echter nog even buiten bereik: dat is Davy Klaassen, die op 84 staat en vanavond óók in de basis begint.