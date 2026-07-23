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LIVE Conference League | Klaassen bezorgt Ajax droomstart tegen Vojvodina

23 juli 2026, 19:55   Bijgewerkt: 20:05
Vojvodina - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Voor Ajax begint het seizoen 2026/27 vanavond officieel, met de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League tegen FK Vojvodina Novi Sad. Wat spelen de Amsterdammers klaar op Servische bodem, waar trainer Míchel zijn echte debuut op de bank maakt? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in stadion Karadjordje in Novi Sad, mis niets en volg Vojvodina - Ajax in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Conference League: FK Vojvodina - Ajax

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2m geleden

20:07

6' - Kansje Dolberg (0-1)

Nu is Godts erlangs, zijn lage voorzet wordt bij de eerste paal door Dolberg met de hak verlengd, maar Rosic zit er op tijd tussen en tikt de bal naast de paal. De hoekschop levert Ajax niks op.

2m geleden

20:06

5' - Ajax jaagt door (0-1)

Ajax wil duidelijk snel verder afstand nemen. Godts komt voor het eerst tot een dribbel, hij geeft uiteindelijk mee aan de opstomende Wijndal maar diens voorzet wordt geblokt.

4m geleden

20:04

⚽3' - Ajax op voorsprong! (0-1)

En dan is het al raak! Uit de eerste aanval zet Dolberg goed voor richting Klaassen, wiens eerste inzet nog wordt gepakt door Rosic. De rebound is de Vojvodina-keeper echter te machtig, Klaassen zet Ajax met het eerste doelpunt van het Míchel-tijdperk razendsnel op 0-1!

6m geleden

20:03

2' - Paes heeft 'm (0-0)

Dolberg wordt aangespeeld maar verliest de bal op vijandelijke helft. Vojvodina komt er gevaarlijk uit, maar Paes weet de voorzet vanaf rechts te vangen.

8m geleden

20:01

1' - We zijn los!

Vojvodina heeft afgetrapt, we zijn begonnen!

10m geleden

19:59

Spelers op het veld

Beide elftallen staan inmiddels op het veld. De UEFA heeft de 32-jarige Portugese scheidsrechter Miguel Bértolo Nogueira aangesteld om het duel in goede banen te leiden

13m geleden

19:56

Míchel bevestigt blessure Baas

Míchel verklaart zijn opstelling voor de camera's van Ziggo Sport. De trainer bevestigt dat Baas niet speelt omdat hij vanwege een lichte knieblessure een aantal trainingen gemist heeft, waardoor Blind speelt. "Hij kent onze filosofie", aldus Míchel. 

31m geleden

19:37

Daley Blind passeert vader Danny

Daley Blind maakt vanavond voor het eerst sinds 12 november 2022 weer minuten voor Ajax. Bij zijn laatste optreden in het rood en wit verspeelden de Amsterdammers punten bij FC Emmen: 3-3. 

Blind speelt vanavond overigens zijn 75ste Europese duel voor Ajax, waarmee hij zijn vader Danny - die er eentje minder achter zijn naam heeft - nu definitief voorbij is. De speler met de meeste Europese duels namens Ajax is en blijft echter nog even buiten bereik: dat is Davy Klaassen, die op 84 staat en vanavond óók in de basis begint.

44m geleden

19:25

Ajax in nieuw uittenue

Ajax treedt vanavond aan in het nieuwe uittenue, dat eerder vandaag werd gepresenteerd. Het zwarte shirt met oranje details wordt door een deel van de aanhang met gemengde reacties ontvangen:

Ajax-supporters zijn het niet eens over nieuwe uitshirt

Ajax-supporters zijn het niet eens over nieuwe uitshirt

Ajax heeft het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Donderdagavond zullen de Amsterdammers dit direct gaan dragen in het uitduel bij FK Vojvodina. De meningen van de supporters over het shirt zijn compleet verdeeld.

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1u geleden

19:20

🔮Voorspellen maar...

1u geleden

19:18

Opstelling Vojvodina

Ook de basisopstelling van de thuisploeg is inmiddels bekend. 

Opstelling FK Vojvodina: Rosic; Nikolic, Tanjga, Crnomarkovic, Barros; Petrovic, Zukic, Djakovac; Randjelovic, Mulahusejnovic, Sukacev

1u geleden

19:17

Hoog bezoek op de tribune

Dusan Tadic is vanavond aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen zijn twee oude liefdes. De inmiddels 37-jarige Serviër begon zijn loopbaan bij Vojvodina. FC Groningen haalde Tadic op 21-jarige leeftijd naar Nederland, waarna hij via FC Twente en Southampton bij Ajax belandde. In Amsterdam groeide de linkspoot uit tot een waar clubicoon, maar in de zomer van 2023 kwam het tot een bitter einde van de samenwerking.

Tadic speelde de afgelopen seizoenen voor Fenerbahçe en Al-Wahda, maar liep deze zomer bij laatsgenoemde club uit zijn contract en is nu dus transfervrij op te pikken. Ajax deelde eerder vandaag al een video met de Serviër op sociale media, waarop supporters massaal reageerden:

Ajax-supporters reageren op video met Dusan Tadic: 'Breng hem mee terug naar Amsterdam'

Ajax-supporters reageren op video met Dusan Tadic: 'Breng hem mee terug naar Amsterdam'

Ajax deelt voorafgaand aan Vojvodina-uit een filmpje met Dusan Tadic op sociale media. Supporters reageren eensgezind: 'Breng hem mee terug naar Amsterdam.'

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1u geleden

18:48

Opstelling Ajax bekend: geen Henrique

De opstelling van Ajax is bekend! Géén Caio Henrique in de basis, Míchel kiest voor Owen Wijndal. Ook Youri Baas ontbreekt, maar hij zit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving wel op de bank.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Dolberg, Godts

2u geleden

18:34

Ajax na twee jaar terug op bekend terrein

Op de kop af twee jaar geleden begon Ajax het seizoen óók al tegen Vojvodina, destijds in de tweede voorronde van de Europa League. Toen begon het tweeluik echter met een thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, die door een goal van Branco van den Boomen een 1-0 zege opleverde. De return in Novi Sad eindigde door treffers van Josip Sutalo, Jorrel Hato en Bertrand Traoré in een 1-3 zege voor het Ajax van toenmalig trainer Francesco Farioli.

2u geleden

18:32

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volg je de komende uren de laatste ontwikkelingen bij Vojvodina - Ajax, de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Aftrap: 20.00 uur.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik snap niet dat steeds wijndal nog in de basis staat zijn gehele loopbaan bij ajax een flop geweest

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.826 Reacties
1.137 Dagen lid
18.141 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik snap niet dat steeds wijndal nog in de basis staat zijn gehele loopbaan bij ajax een flop geweest

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Vojvodina - Ajax

Vojvodina Novi Sad
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Ajax
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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