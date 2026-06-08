Christian Eriksen komt met persoonlijke boodschap na onwelwording

heeft maandag voor het eerst sinds zijn onwelwording van zich laten horen. De middenvelder deelde eerder op de dag al een verklaring van teamarts Morten Boesen op Instagram, maar komt nu ook met zijn eigen boodschap.

Eriksen zakte zondagavond tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne plotseling in elkaar op het veld, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Het incident vond plaats in de 64ste minuut van de wedstrijd. Op beelden was te zien hoe Eriksen naar zijn borst greep, waarna spelers van beide teams onmiddellijk reageerden en een kring rond hem vormden. De impact op het veld was groot. De spelers waren zichtbaar aangeslagen, waarna besloten werd de wedstrijd niet uit te spelen. Op dat moment leidde Denemarken met 2-1.

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Nadat Eriksen maandagochtend al een boodschap van teamarts Boesen deelde op Instagram, komt hij later op de dag met zijn eigen verhaal. “Ik wil iedereen laten weten dat het goed met me gaat en dat ik thuis bij mijn familie ben”, begint de middenvelder. “Zoals jullie je kunnen voorstellen heeft de schok van mijn pacemaker een enorme impact gehad op mij en mijn familie.” De Deen benadrukt dat de situatie van zondag compleet anders was dan in 2021, toen hij tijdens het EK in elkaar zakte met een hartstilstand.

“Ik voel mij goed en mijn herstel is al begonnen”, gaat Eriksen verder. “Ik ben dankbaar voor de steun en hulp van de spelers en de medische staf op het veld, maar ook voor alle dokters die de afgelopen jaren voor mij en mijn hart hebben gezorgd. Dankzij hun expertise deed de pacemaker precies wat het moest doen: mij beschermen toen ik het nodig had. Voor nu ligt mijn focus op mijn herstel, tijd doorbrengen met mijn familie, op vakantie gaan en voetballen met mijn kinderen”, besluit de middenvelder zijn boodschap. Of Eriksen mikt op een terugkeer als profvoetballer of met pensioen gaat, laat hij in het midden.