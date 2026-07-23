Feyenoord kan belletje van Sporting Portugal verwachten: vraagprijs 35 miljoen euro

Sporting Portugal heeft in beeld als opvolger van Francisco Trincão, zo beweert Foot Mercato. Na de lucratieve verkoop van Trincão aan Al-Ahli is de club uit Lissabon op zoek naar een nieuwe vleugelspeler. Daarbij gaat de aandacht nadrukkelijk uit naar de 24-jarige Algerijn van Feyenoord.

Trincão zette onlangs zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen bij Al-Ahli. Met de transfer is volgens de berichtgeving een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid. Sporting beschikt daardoor over de financiële ruimte om de selectie te versterken en heeft Hadj Moussa aangewezen als een van de voornaamste kandidaten voor de vrijgekomen positie.

Sporting Portugal gecharmeerd van Hadj Moussa

Artikel gaat verder onder video

De Portugese clubleiding zou vooral onder de indruk zijn van de technische kwaliteiten en het spelinzicht van Hadj Moussa. De aanvaller wordt bij Feyenoord doorgaans vanaf de rechterflank ingezet, maar kan ook op links uit de voeten.

Zijn rendement van het afgelopen seizoen heeft eveneens de aandacht getrokken. Hadj Moussa kwam tot dertien doelpunten en zeven assists en groeide daarmee uit tot een van de smaakmakers van Feyenoord. Van een concreet bod of officiële onderhandelingen met de Rotterdamse club is vooralsnog geen sprake. Sporting verkent op dit moment de mogelijkheden om de Algerijn naar Portugal te halen.

Opvallend genoeg stond Hadj Moussa eerder deze zomer ook op het lijstje van Al-Ahli. De Saudische club koos uiteindelijk voor Trincão, waarna Sporting zich nu juist op de Feyenoorder richt.

Feyenoord staat sterk in transferdossier

Sporting is niet de eerste club die Hadj Moussa volgt. Benfica toonde afgelopen winter al serieuze belangstelling, terwijl ook Al-Qadsiah en Al-Ahli eerder met de buitenspeler in verband werden gebracht. Vanuit de Premier League zouden Newcastle United en Aston Villa hem eveneens op de radar hebben.

Ondertussen is Hadj Moussa na zijn deelname aan het WK met Algerije weer aangesloten bij het trainingskamp van Feyenoord in het Belgische Tubeke. De Rotterdammers lijken echter alleen bij een fors bedrag bereid om aan een vertrek mee te werken. Volgens verschillende bronnen verlangt Feyenoord ongeveer 35 miljoen euro voor de international.

De club beschikt daarbij over een sterke onderhandelingspositie. Hadj Moussa ligt nog tot medio 2030 vast in De Kuip. Het algoritme van FootballTransfers schat zijn marktwaarde in op 20,9 miljoen euro.