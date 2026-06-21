PSV verhuurt talent nog een jaar aan FC Groningen

FC Groningen heeft de eerste versterking voor het nieuwe seizoen definitief binnen. speelt namelijk ook komend jaar in de Euroborg. WFCGroningen meldt dat de huurdeal met PSV inmiddels volledig is afgerond. De verwachting is dat de club de tijdelijke overstap van de twintigjarige middenvelder begin volgende week officieel wereldkundig maakt.

Met het definitieve akkoord komt er een einde aan de onzekerheid rondom de talentvolle speler, die vorig seizoen ook al op huurbasis uitkwam voor de Groningen. Vorige week werd al duidelijk dat er een akkoord op hoofdlijnen lag, waarna de laatste details in de afgelopen dagen zijn afgewikkeld. In Eindhoven is er voor de PSV'er momenteel geen uitzicht op een gegarandeerde basisplaats. De technische staf van de Eindhovenaren ziet daarom liever dat het talent wekelijks vlieguren maakt in de Eredivisie in plaats van een reserverol te vervullen in het Philips Stadion.

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Het aanblijven van Land was een belangrijke wens van Dick Lukkien. De hoofdtrainer sprak eerder al publiekelijk uit dat hij de middenvelder graag wilde behouden na diens sterke ontwikkeling in de tweede seizoenshelft. De Groningers namen onlangs afscheid van diverse andere huurlingen en focussen zich deze zomer nadrukkelijk op het toevoegen van creativiteit aan de selectie.

Hoewel Land opnieuw in Groningen te bewonderen is, blijft zijn formele werkgever in Noord-Brabant. In de huurovereenkomst met FC Groningen zijn voor zover bekend geen verplichte clausules opgenomen. Zowel de speler zelf als beide clubs stonden vanaf het begin positief tegenover een langer verblijf in het noorden, wat de vlotte afhandeling van de onderhandelingen heeft bespoedigd.