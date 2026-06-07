FC Groningen slaat grote slag en voorkomt transfer Etienne Vaessen

staat op het punt zijn toekomst langer aan FC Groningen te verbinden. De doelman, die afgelopen seizoen uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers van de Trots van het Noorden, kan volgens informatie van SoccerNews rekenen op een opengebroken en verbeterd contract.

FC Groningen wil daarmee een duidelijk signaal afgeven. De clubleiding ziet Vaessen als een cruciale schakel voor de komende jaren en is van plan zijn huidige verbintenis vroegtijdig te verlengen. De keeper lag nog vast tot de zomer van volgend jaar, terwijl er bovendien een optie voor een extra seizoen in zijn contract was opgenomen.

FC Groningen wil door met Vaessen

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Volgens bronnen van journalist Mounir Boualin gaat FC Groningen nog een stap verder. De nieuwe overeenkomst moet de samenwerking verlengen tot medio 2029. Naast een langere looptijd zouden ook de voorwaarden van zijn contract worden verbeterd.

Belangstelling uit binnen- en buitenland

Vaessen begon zijn loopbaan bij amateurclub WSC uit Waalwijk en maakte vervolgens de overstap naar RKC, waar hij zich ontwikkelde tot een betrouwbare sluitpost. In de zomer van 2024 vertrok hij transfervrij naar FC Groningen.

De doelman kon de afgelopen periode rekenen op concrete belangstelling van meerdere clubs. Het Mexicaanse Tigres werd genoemd als geïnteresseerde partij, terwijl ook Wrexham uit het Championship zijn situatie nauwlettend volgde. Afgelopen zomer leek Feyenoord zijn naam op het lijstje te hebben staan.

Een vertrek lijkt echter niet aan de orde. FC Groningen wil Vaessen juist langer aan zich binden en daarmee voorkomen dat een van de belangrijkste spelers van de selectie alsnog vertrekt.