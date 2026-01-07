'Ook Van Nistelrooij kan de scepter overnemen op Old Trafford'

Na het ontslag van Rúben Amorim bij Manchester United zijn The Red Devils op zoek naar een interim-trainer. Volgens The Daily Mail en Give Me Sport staat ook Ruben van Nistelrooij op het lijstje van de club.

Darren Fletcher neemt nu tijdelijk de honneurs waar bij United: hij werd na het ontslag van Amorim doorgeschoven vanuit de O18-ploeg. Dat lijkt echter geen langetermijnoplossing te zijn. De geruchten gaan dat United tot het einde van het seizoen een interim-manager wil aanstellen, die vervolgens wordt opgevolgd door de daadwerkelijke manager die de club voor ogen heeft.

Ole Gunnar Solskjaer lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om het seizoen af te maken, ook omdat de Noor al openlijk heeft aangegeven wel terug te willen keren bij de 'rode club' uit Manchester. Toch wil de clubleiding van The Red Devils mogelijk ook een gesprek voeren met Van Nistelrooij, die dus terug kan keren bij zijn oude club.

Naast zijn verleden als speler van United, was Van Nistelrooij vorig seizoen assistent onder Erik ten Hag. Na het ontslag van laatstgenoemde nam Van Nistelrooij het roer tijdelijk over. Tijdens zijn periode als interim-manager van Manchester United waren de resultaten zeer goed te noemen. Later zou hij Leicester City trainen, maar een degradatie uit de Premier League kon hij niet voorkomen. Momenteel heeft Van Nistelrooij geen baan in de voetballerij.