Live voetbal 10

Youri Baas zorgt voor verbijstering bij Bram van Polen: ‘Ik vind het echt bizar!’

Bram van Polen Youri Baas Realtimes
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
24 januari 2026, 16:31

Een ongekende lofzang van Bram van Polen over Youri Baas zaterdag. De oud-verdediger en analist komt superlatieven tekort om de ontwikkeling van de centrumverdediger van Ajax te duiden.

Volg Ajax – FC Volendam hier in ons liveblog!

Van Polen vindt dat Baas een spectaculaire ontwikkeling doormaakt bij Ajax. “Dit had ik totaal niet verwacht”, zegt de oud-verdediger van PEC Zwolle zaterdagmiddag bij ESPN, voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Volendam.

Artikel gaat verder onder video

“Toen ik nog als rechtsback speelde bij PEC Zwolle, viel hij als linksbuiten in bij NEC!”, vervolgt Baas. “Ik vind dat hij bijna wekelijks stappen maakt. Ik vind het echt bizar om te zien hoe hard dat gaat. Met name dit seizoen. In het verdedigende, hij leest situaties steeds beter, hij lijkt ook veel sterker en potiger. Aan de bal is hij altijd wel vaardig geweest.”

“Wanneer je Baas aan de bal ziet… Hij verstuurt diepteballen. Dat soort dingen is hij gaan toevoegen aan zijn spel”, vervolgt Van Polen. “Het is ook de coachende rol die hij steeds meer op zich is gaan nemen. Dat zie je vaak mooi van bovenaf in het stadion: dat stukje valt weg als hij er niet is.”

“Men onderschat nog weleens hoe belangrijk het coachen is”, vervolgt Van Polen. “Dan haal je zóveel weg voor je goal. Dat is vaak niet tastbaar. Hij is daar zó nadrukkelijk mee bezig. Ik vind het echt knap hoe hij zich die verantwoordelijk toe-eigent. Ik vind hem echt de meest stabiele Ajacied dit seizoen. Hij zet wekelijks stappen. Ik vind het indrukwekkend van waar hij vandaan komt.”

➡️ Meer Ajax niuews

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA

Onderhandelingen tussen Ajax en Zinchenko verlopen moeizaam

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

  • Gisteren, 16:17
  • Gisteren, 16:17
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst maakt rentree bij Ajax tegen FC Volendam

  • Gisteren, 15:46
  • Gisteren, 15:46
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bram van Polen

Bram van Polen
Leeftijd: 40 jaar (11 okt. 1985)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
PEC
31
0
2022/2023
PEC
36
1
2021/2022
PEC
30
5
2020/2021
PEC
25
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel