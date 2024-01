'NAC houdt rekening met vertrek Van Gastel en opent gesprekken met potentiële opvolger'

NAC Breda lijkt tóch voor te sorteren op een vertrek van hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel. De oefenmeester staat op de nominatie om als assistent van Giovanni van Bronckhorst aan de slag te gaan bij het Turkse Besiktas, de Bredanaars zouden inmiddels VVV-Venlo-trainer Rick Kruys hebben gepolst als vervanger.

Dat meldt X-account TransferNieuwsNL woensdagavond als eerste en is even later bevestigd door Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof. "In Breda is men gecharmeerd van de aanpak van de jonge, moderne trainer, die VVV afgelopen zomer trouw bleef, ondanks diverse financiële problemen", meldt Blaauwhof in een artikel op de website van VI.

Van Gastel is pas sinds eind september vorig jaar hoofdtrainer van NAC, waar hij de opvolger werd van de ontslagen Duitser Peter Hyballa. De Bredanaars beëindigden de eerste seizoenshelft op de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, twee plekken boven het VVV van Kruys.

Kruys is sinds de zomer van 2022 hoofdverantwoordelijke bij VVV. Daarvoor was hij als assistent- en interim-trainer verbonden aan FC Utrecht. De zoon van voormalig FC Utrecht-speler en -trainer Gert Kruys (momenteel werkzaam bij Montfoort S.V. '19) ligt in Venlo nog vast tot medio 2024.