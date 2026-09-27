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Van der Vaart verbaast zich over keuze Xavi: 'Ik denk dat Van Nistelrooij...'

27 september 2026, 18:45
Rafael van der Vaart met als inzet Xavi Hernández
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Joshua Zirkzee maakt door de blessure van Brian Brobbey deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar volgens Rafael van der Vaart komt die keuze mogelijk niet uit de koker van bondscoach Xavi. Dat is althans het sterke vermoeden van de NOS-analist.

Zirkzee werd vrijdagochtend na de interland tussen Nederland en Duitsland (1-1) opgeroepen door Xavi, nadat Brobbey in de wedstrijd tegen de Duitsers een blessure had opgelopen. Een opvallende beslissing, vindt Van der Vaart. "Ik had hem niet op mijn lijstje staan, dus ik vind het ook niet logisch. Maar ik denk dat Van Nistelrooij daar een hand in heeft gehad", geeft de analist voorafgaand aan de wedstrijd tussen Servië en Nederland aan.

Volg hier live het duel tussen Servië en Nederland:

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Van der Vaart legt uit: "Ik denk niet dat Xavi daar uit zichzelf mee is gekomen. Van Nistelrooij heeft met Zirkzee gewerkt bij Manchester United en heeft het misschien wel geopperd. Anders zou ik het ook niet kunnen verklaren. Het is ook niet dat hij in topvorm is."

Zirkzee kwam in beeld omdat naast Brobbey ook Donyell Malen vanwege een blessure afwezig is. Andere mogelijke opties voor de spitspositie waren Memphis Depay, Wout Weghorst, Zian Flemming en Thijs Dallinga, maar de keuze viel op Zirkzee.

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Servië - Nederland

1 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 25 jaar (22 mei 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Man Utd
2
0
2025/2026
Man Utd
24
2
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Man Utd
32
3

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