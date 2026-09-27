Van der Vaart verbaast zich over keuze Xavi: 'Ik denk dat Van Nistelrooij...'

maakt door de blessure van Brian Brobbey deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar volgens Rafael van der Vaart komt die keuze mogelijk niet uit de koker van bondscoach Xavi. Dat is althans het sterke vermoeden van de NOS-analist.

Zirkzee werd vrijdagochtend na de interland tussen Nederland en Duitsland (1-1) opgeroepen door Xavi, nadat Brobbey in de wedstrijd tegen de Duitsers een blessure had opgelopen. Een opvallende beslissing, vindt Van der Vaart. "Ik had hem niet op mijn lijstje staan, dus ik vind het ook niet logisch. Maar ik denk dat Van Nistelrooij daar een hand in heeft gehad", geeft de analist voorafgaand aan de wedstrijd tussen Servië en Nederland aan.

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Van der Vaart legt uit: "Ik denk niet dat Xavi daar uit zichzelf mee is gekomen. Van Nistelrooij heeft met Zirkzee gewerkt bij Manchester United en heeft het misschien wel geopperd. Anders zou ik het ook niet kunnen verklaren. Het is ook niet dat hij in topvorm is."

Zirkzee kwam in beeld omdat naast Brobbey ook Donyell Malen vanwege een blessure afwezig is. Andere mogelijke opties voor de spitspositie waren Memphis Depay, Wout Weghorst, Zian Flemming en Thijs Dallinga, maar de keuze viel op Zirkzee.