Live voetbal 1

Meerdink maakt indruk bij basisdebuut Oranje: 'We hebben er weer een goede spits bij'

27 september 2026, 19:19
Meerdink maakt indruk bij basisdebuut Oranje: 'We hebben er weer een goede spits bij'
2 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Maak ons je Google-favoriet

Mexx Meerdink maakt zondagavond in de eerste helft een uitstekende indruk bij zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal. De jonge aanvaller speelt met veel vertrouwen tegen Servië en bekroont zijn sterke eerste helft met een doelpunt vanaf de penaltystip.

Meerdink liet zich eerder deze week als invaller tegen Duitsland al gelden en kreeg tegen Servië van Xavi Hernández voor het eerst een basisplaats. De AZ-aanvaller lijkt zich daar moeiteloos in te schikken en speelt vanaf het eerste fluitsignaal met veel overtuiging.

Artikel gaat verder onder video

Bij de openingstreffer speelt Meerdink zelf geen rol in de aanleiding. Summerville speelt een slim een-tweetje met Gravenberch in het strafschopgebied en wordt door Aleksa Terzić onderuitgehaald. Scheidsrechter Szymon Marciniak wijst direct naar de stip.

Meerdink twijfelt vervolgens geen moment en eist de bal op. De spits blijft uiterst koel en schiet de penalty overtuigend binnen. De treffer is een bevestiging van het vertrouwen waarmee Meerdink momenteel speelt. Waar hij tegen Duitsland als invaller al een goede indruk maakte, laat hij bij zijn eerste basisplaats zien dat hij ook vanaf de aftrap zijn stempel kan drukken.

Voor de spits van AZ is het een bijzonder moment in zijn nog prille interlandcarrière. De aanvaller beloont zijn eerste basisplaats voor Oranje direct met een doelpunt en laat zien dat hij zich snel lijkt aan te passen aan het niveau van het Nederlands elftal. Ook op X zijn de meningen over de jonge spits positief gestemd.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • vr 25 september, 08:32
  • 25 sep. 08:32
  • 15
Xavi Hernández

Xavi verrast met vervanger van geblesseerde Brian Brobbey

  • vr 25 september, 11:52
  • 25 sep. 11:52
  • 7
Robert Maaskant / Bartina Koeman

Robert Maaskant: 'Vreemd dat Bartina Koeman een minuut stilte kreeg'

  • vr 25 september, 11:16
  • 25 sep. 11:16
  • 12
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
610 Reacties
194 Dagen lid
412 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En nog steeds tè veel lopen met de bal, Xavi moet er op hameren dat, als ze tè veel naar voren lopen met de bal, de ruimtes kleiner en kleiner worden , dat moet eruit bij Oranje.

Just Me
610 Reacties
194 Dagen lid
412 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De speler die zei niet goed genoeg te zijn voor Oranje , scoort gewoon 2x voor Oranje , en nu maak hem vaste eerste spits voor Oranje . Brobbey 2e spits .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
610 Reacties
194 Dagen lid
412 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En nog steeds tè veel lopen met de bal, Xavi moet er op hameren dat, als ze tè veel naar voren lopen met de bal, de ruimtes kleiner en kleiner worden , dat moet eruit bij Oranje.

Just Me
610 Reacties
194 Dagen lid
412 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De speler die zei niet goed genoeg te zijn voor Oranje , scoort gewoon 2x voor Oranje , en nu maak hem vaste eerste spits voor Oranje . Brobbey 2e spits .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
7
3
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws