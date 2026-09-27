Mexx Meerdink maakt zondagavond in de eerste helft een uitstekende indruk bij zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal. De jonge aanvaller speelt met veel vertrouwen tegen Servië en bekroont zijn sterke eerste helft met een doelpunt vanaf de penaltystip.
Meerdink liet zich eerder deze week als invaller tegen Duitsland al gelden en kreeg tegen Servië van Xavi Hernández voor het eerst een basisplaats. De AZ-aanvaller lijkt zich daar moeiteloos in te schikken en speelt vanaf het eerste fluitsignaal met veel overtuiging.
Bij de openingstreffer speelt Meerdink zelf geen rol in de aanleiding. Summerville speelt een slim een-tweetje met Gravenberch in het strafschopgebied en wordt door Aleksa Terzić onderuitgehaald. Scheidsrechter Szymon Marciniak wijst direct naar de stip.
Meerdink twijfelt vervolgens geen moment en eist de bal op. De spits blijft uiterst koel en schiet de penalty overtuigend binnen. De treffer is een bevestiging van het vertrouwen waarmee Meerdink momenteel speelt. Waar hij tegen Duitsland als invaller al een goede indruk maakte, laat hij bij zijn eerste basisplaats zien dat hij ook vanaf de aftrap zijn stempel kan drukken.
Voor de spits van AZ is het een bijzonder moment in zijn nog prille interlandcarrière. De aanvaller beloont zijn eerste basisplaats voor Oranje direct met een doelpunt en laat zien dat hij zich snel lijkt aan te passen aan het niveau van het Nederlands elftal. Ook op X zijn de meningen over de jonge spits positief gestemd.
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