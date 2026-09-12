Wilfred Genee heeft een interview met RTL Boulevard abrupt beëindigd toen de geruchten over zijn privéleven ter sprake kwamen. De presentator van Vandaag Inside wilde praten over zijn nieuwe single Korrel Zout, maar liep weg zodra de verslaggever begon over verhalen die afgelopen zomer over hem verschenen.

Genee was langs verschillende media gegaan om zijn nieuwe nummer onder de aandacht te brengen. Aanvankelijk verliep het gesprek met RTL Boulevard zonder problemen. De presentator vertelde met een knipoog over zijn muzikale ambities en benadrukte dat zijn zangcarrière vooral niet te serieus moet worden genomen.

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“Mijn carrière als zanger moet je niet al te serieus nemen en vandaar dat ik tegen de schrijver, Lex Gaarthuis, heb gezegd: ‘Lex, maak nou een nummer dat slaat op mijzelf en het leven. Dat het eigenlijk nergens over gaat.’”

Ook toen Genee werd gevraagd naar geruchten over zijn toekomst bij Vandaag Inside, bleef hij de vragen beantwoorden. RealityFBI meldde eerder dat binnen Talpa gesproken zou zijn over zijn toekomstige rol bij het programma en mogelijk minder uitzendingen voor Genee.

“Jongens, ik bedoel: luister naar mijn single Korrel Zout. Neem alles niet te serieus!”, reageerde Genee. “Ik heb al een paar keer gezegd in interviews dat wij gewoon nog een contract van een jaar hebben, dat ik me persoonlijk heel goed voel bij SBS6 en dat ik niet weet waar het vandaan komt.”

Wilfred Genee weigert vraag over privéleven

De sfeer veranderde op het moment dat de verslaggever wilde terugkomen op de afgelopen zomer. “Als we nog even terugkijken op de zomer: er waren ook allerlei geruchten over jouw privéleven…”, begon hij.

Genee liet hem de vraag niet afmaken. “Nee, dat gaan we niet doen. Ik wens jou een heel fijne dag nog en een Korrel Zout is mijn nieuwe single. Een hartstikke lekker nummer. Dag!”

Toen de verslaggever nog probeerde te vragen hoe Genee die periode had ervaren, bleef de VI-presentator bij zijn standpunt. “Nee, dat is wat ik bedoel met Een Korrel Zout.”

In de studio van RTL Boulevard werd de opvallende reactie vervolgens besproken. Aran Bade constateerde dat Genee niet wilde wachten totdat de volledige vraag was gesteld. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de presentator zelf bepaalt waarop hij antwoord geeft. “Hij wil geen antwoord geven. Ja, opvallend eigenlijk wel, maar aan de andere kant, ik vind altijd: wij stellen de vragen en hij gaat over de antwoorden. Zo is het wel.”

Luuk Ikink vond de vraag juist begrijpelijk, mede omdat Derksen eerder in een column uitgebreid op de kwestie was ingegaan. “Sorry, maar hij moet toch ook wel geweten hebben: als jouw directe collega een enórme column schrijft in De Telegraaf… Dit was de eerste keer dat we hem een keer konden spreken na die column… Ja, we waren gewoon benieuwd: hoe lees jij die column dan? Ja, dat is niet zo’n heel gekke vraag toch?”

Geruchten rond Genee ontstonden na beelden uit café

De vragen over het privéleven van Genee volgen op beelden die deze zomer door RoddelPraat werden gepubliceerd. Daarop zou de 59-jarige presentator in café De Oude Enghe in Soest innig contact hebben gehad met een vrouw. Volgens het programma was onder meer te zien dat Genee haar naar zich toe trok en dat zij hem in zijn nek kuste. Het zou gaan om een vrouw die in het verleden als oppas voor de familie Genee werkte.