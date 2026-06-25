Twee Oranjespelers enorm geïrriteerd op elkaar: verhitte beelden gaan rond

Het ging er woensdag pittig aan toe op de training van het Nederlands elftal in aanloop naar het laatste groepsduel tegen Tunesië. Op beelden van Vandaag Inside is te zien hoe onder meer , en ontzettend geïrriteerd op elkaar reageren tijdens een rondo.

Het is niet precies duidelijk waarom er onenigheid was tussen de spelers van het Nederlands elftal, maar het is duidelijk dat de gemoederen even niet al te vrolijk waren. Dumfries en Gravenberch leken elkaar flink aan te pakken, terwijl ook Noa Lang en Geertruida zich mengden. Bij Vandaag Inside wordt het akkefietje besproken.

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“Wat ik best leuk vond om te zien: er was een rondo en de spelers kregen wat onenigheid met elkaar. Dat ging onder meer om Lang, Gravenberch en Dumfries. Het gaat er natuurlijk vaak over dat die gasten heel leuk en lief zijn tegen elkaar, maar hier ging het er even hard aan toe. Even wat geknetter. De bondscoach zei dat hij dat wel leuk vindt om te zien”, aldus Noa Vahle.

Wilfred Genee stookt de boel op: “Dit gaat helemaal mis, René?!” René van der Gijp sust de presentator direct: “Dit valt allemaal wel mee. Weet je wat het is: als zo’n groep met elkaar weg is, komen ze nooit voor dingen te staan die ze niet weten van elkaar. Daar worden ze niet in verrast. Noa Lang doet bij het ontbijt even raar en een ander wordt een keertje boos op de training; dat weet je van tevoren. Ze kennen elkaar door en door, dat is toch prima?”, aldus de oud-voetballer.

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