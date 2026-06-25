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Twee Oranjespelers enorm geïrriteerd op elkaar: verhitte beelden gaan rond

25 juni 2026, 17:31   Bijgewerkt: 17:45
Akkefietje op training Oranje
Foto: © Vandaag Inside
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Het ging er woensdag pittig aan toe op de training van het Nederlands elftal in aanloop naar het laatste groepsduel tegen Tunesië. Op beelden van Vandaag Inside is te zien hoe onder meer Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida en Ryan Gravenberch ontzettend geïrriteerd op elkaar reageren tijdens een rondo.

Het is niet precies duidelijk waarom er onenigheid was tussen de spelers van het Nederlands elftal, maar het is duidelijk dat de gemoederen even niet al te vrolijk waren. Dumfries en Gravenberch leken elkaar flink aan te pakken, terwijl ook Noa Lang en Geertruida zich mengden. Bij Vandaag Inside wordt het akkefietje besproken.

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“Wat ik best leuk vond om te zien: er was een rondo en de spelers kregen wat onenigheid met elkaar. Dat ging onder meer om Lang, Gravenberch en Dumfries. Het gaat er natuurlijk vaak over dat die gasten heel leuk en lief zijn tegen elkaar, maar hier ging het er even hard aan toe. Even wat geknetter. De bondscoach zei dat hij dat wel leuk vindt om te zien”, aldus Noa Vahle.

Wilfred Genee stookt de boel op: “Dit gaat helemaal mis, René?!” René van der Gijp sust de presentator direct: “Dit valt allemaal wel mee. Weet je wat het is: als zo’n groep met elkaar weg is, komen ze nooit voor dingen te staan die ze niet weten van elkaar. Daar worden ze niet in verrast. Noa Lang doet bij het ontbijt even raar en een ander wordt een keertje boos op de training; dat weet je van tevoren. Ze kennen elkaar door en door, dat is toch prima?”, aldus de oud-voetballer.

Bekijk het verhitte akkefietje hieronder in de video

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
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