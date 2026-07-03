Portugal heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de achtste finales van het WK. De ploeg van Roberto Martínez leek lang op een verlenging af te stevenen na een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo, maar in de blessuretijd bezorgde invaller Gonçalo Ramos zijn land alsnog een zwaarbevochten 2-1 zege op Kroatië. Daarna werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd en gooiden boze Kroatische fans voorwerpen op het veld.

Portugal begon sterk en liet vanaf de aftrap zien de regie te willen nemen. Al binnen vijf minuten moest Dominik Livakovic twee keer reddend optreden nadat Bruno Fernandes gevaarlijk had uitgehaald. Niet veel later vloog een voorzet van Pedro Neto rakelings over Cristiano Ronaldo en de rest van de Portugese aanval heen.

Artikel gaat verder onder video

De Portugezen hielden het balbezit stevig in handen en drukten Kroatië ver terug op eigen helft. Bruno Fernandes kreeg halverwege de eerste helft opnieuw een goede mogelijkheid na voorbereidend werk van João Cancelo, maar opnieuw hield Livakovic zijn ploeg overeind. Kroatië kwam er slechts sporadisch uit en moest vooral verdedigen, waardoor de rust werd bereikt met een doelpuntloze tussenstand.

Na de pauze veranderde het spelbeeld vrijwel direct. Kroatië kwam feller uit de kleedkamer en was via Mateo Kovacic al snel dicht bij de openingstreffer, maar Diogo Costa bracht knap redding. Even later schoot Nikola Vlašić naast, voordat de Kroaten alsnog toesloegen.

In de 53e minuut zette Vlašić de aanval op, waarna Josip Stanišić opstoomde aan de rechterkant. Na een luchtduel viel de bal voor de voeten van Ivan Perišić, die beheerst raak schoot: 0-1.

Portugal moest in de achtervolging en was dicht bij de gelijkmaker toen Rafael Leão de lat raakte met een hard schot van buiten het strafschopgebied. Even later leek Ronaldo de 1-1 te maken, maar zijn treffer werd na een uiterst nipte buitenspelsituatie afgekeurd.

De druk nam verder toe en na een hoekschop greep de VAR in. Renato Veiga werd in het strafschopgebied stevig vastgehouden door Vlašić, waarna de scheidsrechter alsnog naar de stip wees. Ronaldo nam de verantwoordelijkheid, wachtte bij zijn aanloop tot Livakovic bewoog en schoot vervolgens overtuigend door het midden binnen: 1-1.

Kroatië gaf zich niet gewonnen. Nikola Vlašić vond het net, maar stond duidelijk buitenspel. Daarna hield Diogo Costa Portugal met twee uitstekende reddingen op de been. Eerst tikte hij een afstandsschot van Kovacic via de paal, waarna hij ook de rebound verwerkte. Even later won hij ook het één-tegen-éénduel met Igor Matanović. Aan de andere kant zag Petar Sučić een treffer wegens buitenspel afgekeurd worden.

Terwijl de verlenging steeds dichterbij kwam, sloeg Portugal alsnog toe. In de vierde minuut van de tien minuten blessuretijd bracht Rafael Leão de bal met gevoel voor het doel, waar Gonçalo Ramos zich knap losmaakte tussen Joško Gvardiol en Marin Pongračić. De spits torende boven beide verdedigers uit en kopte de bal fraai in de verre hoek: 2-1.

Kroatië kreeg vervolgens nog een allerlaatste kans. In de extra tijd belandde de bal via een scrimmage voor de voeten van Joško Gvardiol, die de 2-2 binnenwerkte. De vreugde was echter van korte duur. De arbitrage constateerde dat Mario Pašalić buitenspel stond nadat een Kroatische speler de bal had geraakt. De treffer werd afgekeurd. De tien minuten aan blessuretijd die waren toegekend werden verlengd tot negentien minuten, mede doordat boze Kroatische fans van alles op het veld gooiden, waarna Portugal de overwinning alsnog veiligstelde en zich plaatste voor de achtste finale tegen Spanje.