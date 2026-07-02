UEFA voert omstreden FIFA-regel van dit WK niet in

De UEFA heeft besloten om spelers die tijdens een confrontatie hun mond bedekken, niet automatisch met een rode kaart van het veld te sturen in de eigen competities. De Europese voetbalbond neemt de nieuwe regel, die momenteel wel op het wereldkampioenschap wordt gehanteerd, niet over voor de Champions League, Europa League en Conference League, zo meldt de BBC.

De regelwijziging is in april goedgekeurd door spelregelcommissie IFAB als een optie voor toernooiorganisatoren. FIFA-voorzitter Gianni Infantino was een groot voorstander van de maatregel voor het huidige WK, omdat hij iets wilde dat"een afschrikwekkend effect" zou hebben. Tijdens de mondiale eindronde zijn de Paraguayaan Miguel Almirón en de Ecuadoriaan Piero Hincapié inmiddels na ingrijpen van de VAR met rood weggestuurd voor het bedekken van hun mond tijdens een verhitte discussie. De Engelsman Jude Bellingham ontsnapte daarentegen aan een uitsluiting na een vergelijkbaar incident tegen Ghana.

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Ondanks de strenge lijn van de FIFA kiest de UEFA voor een andere aanpak. De bond heeft scheidsrechters opgedragen om situaties individueel te beoordelen. Volgens de UEFA kan een arbiter een gele kaart trekken als er sprake is van"een poging om communicatie te verbergen als een daad van onsportief gedrag". De Europese bond wil eerst de effectiviteit van de WK-regel evalueren voordat er een beslissing voor de lange termijn wordt genomen."Dit is uiteraard onverminderd eventuele tuchtonderzoeken of procedures die kunnen volgen als gevolg van, of in verband met, dergelijk gedrag", zo voegde de bond daaraan toe.

Het verbergen van de mond werd in februari een veelbesproken onderwerp na een incident in de Champions League. Benfica-vleugelspeler Gianluca Prestianni hield destijds zijn shirt voor zijn mond terwijl hij de homofobe term 'maricón' uitte richting Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior. Na een onderzoek van de UEFA werd de Argentijn schuldig bevonden aan discriminerend gedrag. Dit leverde hem een schorsing van zes wedstrijden op, waarvan drie voorwaardelijk. Hoewel dit incident in het eigen vlaggenschip van de UEFA plaatsvond, ziet de bond dus af van de automatische rode kaart.